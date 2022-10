Chalet del Brenta, partnership con il cuoco Mirko Ronzoni

Lo Chalet del Brenta, l’Hotel 4 stelle situato nella nota località di Madonna di Campiglio (Tn), perla delle Dolomiti e patrimonio dell’Unesco, continua a innovarsi e a offrire alla propria clientela esperienze uniche per godersi le vacanze in montagna. Da questo nasce la collaborazione, voluta fortemente da uno dei proprietari, nonché direttore dello Chalet, Giuseppe Galli, con lo chef Mirko Ronzoni, vincitore di Hell’s Kitchen Italia 2015.

Lo chef Mirko Ronzoni

Dare vita a un progetto volto a valorizzare i prodotti locali

Il compito dello chef e food consultant è stato quello di dare vita a un progetto volto a valorizzare i prodotti locali, esaltandone le loro qualità, lasciando spazio alla creatività e alla cura dell’estetica. Ronzoni ha iniziato coordinando la brigata di cucina dello Chalet del Brenta per la stagione estiva 2022, estendendosi fino alla successiva stagione invernale 2022/2023.

C’è stata sin da subito affinità

«Sono fiero di poter portare la mia cucina in una delle località più esclusive d’Italia, Madonna di Campiglio. Con la proprietà dell’HCB c’è stata sin da subito affinità, ho capito quanto tengano ai loro clienti e quanto la cura dei dettagli sia fondamentale – racconta lo Chef Mirko Ronzoni - La mia collaborazione con lo Chalet mi vedrà comporre un team di livello che saprà esprimere il mio concetto di cucina, estetica creativa e dalla forte identità montana. Affiderò allo chef Manuel Restivo, mio braccio destro, la conduzione della cucina in loco, il quale si interfaccerà costantemente con me per garantire sempre alti standard e un’esperienza di altissima qualità. Sono molto felice di essere parte di questo progetto che porterà ottima cucina a 1500 mt d’ altezza» – ha concluso lo Chef. Lo Chalet insieme alla consulenza di Ronzoni, sta inoltre creando una fucina di talenti e formazione per giovani professionisti di cucina, sala e ricevimento, in modo da poter diventare un polo attrattivo di scuole, corsi culinari e professionisti che vogliono sperimentare in una struttura di livello, che investe annualmente in personale e attrezzature.

Portare sempre maggiori esperienze e competenze nel progetto

«La scelta dello chef Ronzoni è nata dalla volontà di portare sempre maggiori esperienze e competenze nell’ambito del nostro progetto. Si tratta di veri e propri investimenti alla ricerca del continuo miglioramento. La direzione che abbiamo da tempo intrapreso è quella della qualità dei servizi per accrescere il livello culturale del nostro settore – ha detto Giuseppe Galli, direttore dello Chalet - Devo poi confidare che con Mirko è tutto anche più divertente, un professionista che porta oltre alle sue importanti conoscenze anche un sano e simpatico coinvolgimento» – ha concluso lo stesso. Il progetto è e sarà in continua evoluzione, il tutto in linea con il pay off della location: il benessere diventa stile.