Per la Settimana della cucina italiana i cuochi si incontrano anche nel metaverso

Siamo nel vivo della Settimana della cucina italiana nel mondo, dedicata quest'anno alla pizza. Al suo interno, per la settima edizione, si svolge il Summit, evento di promozione dell'enogastronomia made in Italy. E per l'occasione, per la prima volta, i cuochi, oltre a incontrarsi nella realtà, lo faranno anche nel metaverso. Quando? Il 18 novembre. Quel giorno si terrà infatti “Il futuro della cucina italiana”, una conferenza “ibrida” al Gran Millenium Hotel Business Bay di Dubai, alla quale parteciperanno chef e ristoratori da tutto il mondo.

A Dubai è tempo di Summit per la Settimana della cucina italiana nel mondo

Cuochi nel metaverso per la Settimana della cucina italiana nel mondo

Ad aprire la discussione, dopo il saluto del Console Generale d’Italia a Dubai, Giuseppe Finocchiaro, sarà Heinz Beck, lo chef tristellato Michelin del ristorante La Pergola Waldorf, Astoria Roma e membro di Euro-Toques. Interverranno poi anche con i loro avatar grandi cuochi e ristoratori da tutto il mondo.

Partecipano:

Denis Bastieri (delegato Accademia italiana della cucina Guangzhou - Cina)

(delegato Accademia italiana della cucina Guangzhou - Cina) Vittorio Beltramelli (Trattoria Giuse’ Parigi - Francia)

(Trattoria Giuse’ Parigi - Francia) Gianluca Casini (Arte in cucina, Düsseldorf - Germania)

(Arte in cucina, Düsseldorf - Germania) Mario Caramella (presidente Gvci, Grand hyatt Hotel Je-ju - Corea del Sud)

(presidente Gvci, Grand hyatt Hotel Je-ju - Corea del Sud) Claudio Chinali (Eataly Istanbul - Turchia)

(Eataly Istanbul - Turchia) Domenico Crolla (Oro Glasgow - Scozia)

(Oro Glasgow - Scozia) Riccardo Ghironi (Sapori d’Italia -Taipei Taiwan)

(Sapori d’Italia -Taipei Taiwan) Alessandro Miceli (Bella Dubai - Emirati Arabi Uniti)

(Bella Dubai - Emirati Arabi Uniti) Paolo Monti (Ristorante Ama - Hong Kong)

(Ristorante Ama - Hong Kong) Gaetano Palumbo (Rossini Restaurant Sheraton Grande Bangkok - Thailandia)

(Rossini Restaurant Sheraton Grande Bangkok - Thailandia) Maurizio Roberti (Forno Italico, Osaka - Giappone)

(Forno Italico, Osaka - Giappone) Gianfranco Sorrentino (presidente Gruppo italiano, ristorante Gattopardo New York - Stati Uniti)

(presidente Gruppo italiano, ristorante Gattopardo New York - Stati Uniti) Antonio Tardi (Parcotto inc, Edmonton - Canada)

Modera: Rosario Scarpato

Nft celebrativo per la settima edizione

Heinz Beck firmerà anche una cena di alta cucina italiana, nella serata dello stesso giorno, al Ristorante Bella – sempre nel Gran Millenium Business Bay di Dubai, ospite dello chef della casa Alessandro Miceli alla presenza dell’Ambasciatore d’Italia negli Emirati Arabi Uniti, Lorenzo Fanara. Anche la cena potrà essere seguita in parte sul metaverso dai food lover o curiosi dovunque si trovino nel mondo.

Nel corso della giornata sarà presentato anche l’NFT (Non Fungible Token) celebrativo di questa edizione del Summit e della Settimana della cucina italiana nel mondo che si potrà ottenere partecipando di persona alla conferenza o accedendo alla sezione dedicata nel metaverso. Gli NFT sono PoA (Proof of Attendance in inglese) o souvenir gratuiti che testimoniano nel tempo (e nella blockchain) l’adesione a un evento.

Non è la prima volta che il Ristorante Bella e lo chef Alessandro Miceli sono all’avanguardia delle nuove tecnologie per il Web. Lo scorso anno proprio a Bella fu lanciato il primo NFT della storia legato ad una indimenticabile esperienza eno-gastronomica, in collaborazione con www.nftdineart.ae.