Sina Chef’s Cup Contest: vince Riccardo Agostoni

Otto edizioni in dieci anni. La Sina Chef’s Cup Contest 2022 si è conclusa a Milano presso il ristorante Il Vizio dell’hotel Sina De La Ville con la vittoria di Riccardo Agostoni, stella Michelin del Piastrino di Pennabilli (Rm) che ha distaccato di tre punti (87 a 84) l’ex allievo-amico-collega stellato Senio Venturi del ristorante L’Asinello di Castelnuovo Berardenga (Si).

Taro Shimosaka, Riccardo Agostoni, Senio Venturi

Gara a coppie, finale testa a testa

In vero una vittoria per entrambi, in quanto la competizione quest’anno ha visto gareggiare solo coppie di cuochi e quella che lungo le diverse tappe ha conquistato la finale, Agostoni-Venturi, appunto, è stata fatta scoppiare in una sfida testa a testa.

Il vincitore Riccardo Agostoni all'opera

Tema 2022: Viaggi

“Viaggi” è stato il tema 2022 che Riccardo Agostoni ha interpretato con l’antipasto Cardoncello maturato, uva acida, salamoia con anice e finocchio e sale di Cervia. Ravioli al vapore di capocollo alla brace, crema di porri, pop corn di maiale e porro fritto è stato il primo piatto che Senio Venturi ha presentato alla giuria composta dalle giornaliste Alessandra Iannello (Il Gusto e Agrodolce), Mariarosaria Bruno (Fine Dining Lovers) e da che scrive.

Cardoncello maturato, uva acida e anice

Ricetta evocativa

Quello di Agostoni è stato un piatto dai profumi del bosco che ha voluto raccontare un viaggio intrapreso in Corea proprio insieme a Venturi. Una commistione di tecnica, materia prima ed esperienza. Una ricetta evocativa, alla scoperta di sapori e profumi dell’autunno. In carta tutto l’anno al Piastrino (20 euro), nella bella stagione è a base di carciofo.

Senio Venturi in presa diretta

Miscela di esperienze

Il piatto di Senio Venturi è stata una preparazione toscana che si è spostata in Asia con il raviolo al vapore per poi tornare in Italia. Non una ricetta fusion o di contaminazione, ma una miscela di esperienze che si è tradotta in stimoli per valorizzare la nostra cucina. In finale Venturi ha servito due ravioli, a L’Asinello ne impiatta tre (23 euro). Ricetta in carta tutto l’anno con alternanza secondo stagione di asparago e cardo nero.

Ravioli al vapore di capocollo alla brace

La mano del resident

Fuori programma, e qui è ritornata la coppia, i due cuochi hanno cucinato in diretta Risotto pecorino di fossa, miele d’edera, spezie, canditi di melone e panpepato. Ha completato il menu lo chef resident Taro Shimosaka con Salmone scozzese, salsa cachi e mizuna, tsukemono di cavolo viola e con il dessert Matcha e frutti di bosco.

Salmone scozzese, salsa cachi e mizuna 1/2 Riccardo Agostoni e Senio Venturi: vincitori di coppia e rivali in finale 2/2 Previous Next

Le cene del Sina Chef's Cup Contest, aperte al pubblico, si svolgono in tutta Italia all’interno dei ristoranti del gruppo Sina Hotels. Offrono la possibilità di assistere alla preparazione in diretta delle ricette dei cuochi stellati.

