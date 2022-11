Addio Heinz Winkler, il primo cuoco italiano tristellato

Il 28 ottobre è morto a 73 anni Heinz Winkler, il primo cuoco italiano a ottenere le tre stelle Michelin. Nel 1991 aveva 32 anni quando le ricevette per la prima volta, rimanendo a lungo il più giovane tristellato al mondo.

Heinz Winkler. Fonte: Facebook



Origini altoatesine

Era nato il 17 luglio 1949 a Bressanone, in Alto Adige, il più giovane di undici fratelli di una famiglia di agricoltori di montagna. Dal 1978 viveva e lavorava in Germania, ed era stato ricoverato all’ospedale di Rosenheim, in Baviera, dopo aver avuto un collasso nel suo hotel-ristorante «Residenz Heinz Winkler in Aschau» ad Aschau am Chiemsee, sempre in Baviera, che guidava dal 1991.



Il “siparietto” con Marchesi

Veniva nominato quando qualcuno affermava che Gualtiero Marchesi è stato il primo italiano a conquistare le tre ambite stelle. Anche i due cuochi ci scherzavano: quando Winkler ricordava a Marchesi di averlo preceduto. Gualtiero gli rispondeva «tu il primo italiano, ma io il primo in Italia».