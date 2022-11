Premio alla carriera per Enrico Derflingher alle Stelle sul Lago d'Orta

Tra le stelle, brilla quella di Enrico Derflingher. Si è svolta nei giorni scorsi la 15ª edizione de Le Stelle sul Lago d'Orta. Lo storico Giardinetto di Pettenasco (Novara) ha ospitato grandi nomi della cucina italiana: Antonino Cannavacciulo, Marta Grassi, Vincenzo Manicone, Andrea Monesi, Giorgio Bartolucci, Marco Sacco ed Enrico Bartolini (questi ultimi due membri di Euro-Toques). E con loro anche il presidente di Euro-Toques Italia e International Enrico Derflingher, che ha ricevuto un premio speciale.

Da sinistra, Marco Sacco, Enrico Derflingher, Enrico Bartolini e Antonino Cannavacciuolo

Enrico Derflingher premiato a Pettenasco

Derflingher, che ha prestato servizio sia per la Casa Reale inglese sia alla Casa Bianca, ha ricevuto un premio speciale alla carriera, il premio Alessi, “per aver con merito elevato la cucina italiana nel mondo”. Il presidente di Euro-Toques non è stato però l'unico premiato. Un riconoscimento, quello come chef emergente del territorio, è andato a Valentina Maioni del ristorante Gu.Sta.Re di Borgomanero.

«È per me un grande onore ricevere questo premio - ha sottolineato Derflingher, che in chiusura di serata ha preparato il suo celebre risotto Regina Vittoria - Si tratta di un premio importante a testimonianza di ciò che facciamo in giro per il mondo. Ringrazio il comitato organizzatore e in primi Oreste Primatesta per avermi scelto. È stata una grande serata, con grandi personaggi e grandi vini».

Un momento della serata di Pettenasco
Derflingher mentre prepara il suo risotto Regina Vittoria

La serata è stata anche l'occasione per fare del bene. L'intero ricavato è stato infatti donato a tre realtà del territorio: Comunità di Sant'Egidio di Novara, frati cappuccini di San Nazzaro della Costa di Novara e associazione Gazza ladra di Invorio.