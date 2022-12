I cuochi di Euro-Toques Italia in Romania per far del bene

Trasferta speciale per i cuochi di Euro-Toques Italia. Una delegazione composta dal presidente Enrico Derflingher, Paolo Schiavo e Cristian Benvenuto è infatti partita alla volta di Bucarest, in Romania, per un evento di beneficenza a sostegno dell'associazione Volontari Pentru Zimnicea, che si occupa di bambini che vivono in condizioni di disagio e povertà.

I tre cuochi italiani hanno consegnato ai volontari rumeni un assegno da 3mila euro raccolti grazie alle donazioni dei membri di Euro-Toques. Non solo: dall'Italia è partito per Bucarest un camion pieno di vestiti. Infine, al Palazzo di Magosoaia hanno preparato una cena insieme a chef rumeni, il cui ricavato è stato destinato sempre a Volontari Pentru Zimnicea.

I cuochi di Euro-Toques con i ragazzi dell'associazione Volontari Pentru Zimnicea

Missione di beneficenza per i cuochi di Euro-Toques

Alla cena hanno preso parte quindici bambini seguiti dall'associazione. I cuochi di Euro-Toques, che sono stati alloggiati all'Old Town Boutique Hotel nel cuore della capitale e che la sera precedente hanno cenato a Burebista, ristoranti di cucina tradizionale rumena, hanno portato dall'Italia alcuni prodotti, in parte utilizzati per preparare la cena e in parte donati a Volontari Pentru Zimnicea. Presenti, oltre all'ambasciatore d'Italia in Romania Alfredo Durante Mangoni, nomi importanti della cucina rumena: Antonio Passarelli, Dumitru Burtea, Stefan Bercea e Paul Siserman.

Da sinistra, Antonio Passerelli, Stefania Manea, Dumitru Burtea, Stefan Bercea, Paul Siserman, l'ambasciatore Alfredo Durante Mangoni, la moglie, Enrico Derflingher, Cristian Benvenuto e Paolo Schiavo
La consegna dell'assegno di 3mila euro
Gli chef al lavoro in cucina
La consegna dell'assegno
Derflingher con Dimitru Burtea e Stefan Bercea

Il menu offerto è stato una sorta di joint venture tra Italia e Romania. Ai tre cuochi italiani si sono infatti affiancati altri quattro importanti chef rumeni: Iulian Olaru, Stefania Manea (organizzatrice della serata), Cristina Pavel e Tiberio Bucica. Ad aprire la serata, la Melanzana scomposta di Cristian Benvenuto, seguita da una Tartare di avocado, salmone affumicato e crumble di pane di Stefania Manea. Derflingher ha preparato una delle sue specialità, il risotto, anche se questa volta in una versione nuova: funghi, Parmigiano Reggiano 24 mesi, timo, finocchietto, burro di malga rumeno e formaggio caprino. Al secondo ci ha pensato Iulian Olaru, con una Carne alla griglia accompagnata da aglio, patate e asparagi, preparata davanti ai commensali. A chiudere un dolce ai due cioccolati di Cristina Pavel.

Tartare di avocado e salmone
Il risotto di Enrico Derflingher
La carne di Iulian Olaru
Il dolce di Cristina Pavel
La preparazione della carne di chef Olaru
Le Melanzane scomposte di Benvenuto

«È stato un evento veramente toccante - ha sottolineato Derflingher - L'impegno di Euro-Toques a sostegno di chi è in difficoltà è costante ed è una delle missioni della nostra associazione». Temi trattati anche nel toccante discorso conclusivo pronunciato da Schiavo.