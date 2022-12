Natale del cuoco a Palermo tra mostre e degustazioni

Successo per la 38ª edizione del Natale del Cuoco, il tradizionale momento di incontro prefestivo dell’Associazione provinciale cuochi e pasticceri Palermo. Quest’anno l’evento si è svolto nella location di La Fenice Ricevimenti (Trabia).

Antonio Bonomo, Umberto Nisi, Rosario Seidita, Gaetano Megna, Giacomo Perna, Antonio Bonomo e Giuseppe GIuliano



I vincitori delle selezioni regionali

Diverse le attività previste a partire dal primo pomeriggio, quando ha avuto luogo la selezione provinciale per il “Trofeo miglior allievo istituti alberghieri ed enti di formazione”, vinto da Giuseppe Schimmenti dell’Ipssar “P. Piazza”, e la selezione provinciale delle Ladies chef per il “Trofeo migliore professionista Lady Chef” vinto da Rosalia Pintacuda. Entrambi accedono ora alla fase regionale della competizione.



Presenti i cuochi medagliati alla Coppa del mondo

Presente anche l’esposizione di stand delle aziende amiche fra cui quella del “Ricamificio La Nuvola” che ha presentato le nuove divise del Culinary Team Palermo vincitore della medaglia d’argento nelle competizioni di cucina calda dei Campionati d’Italia 2022, quelle del Culinary Team Traditional Food (Campioni d’Italia) e del Culinary Decorators and Pastry. Il pomeriggio è stato anche dedicato alla presentazione del Culinary Team Sicilia reduce dalla conquista della medaglia di bronzo alla Coppa del Mondo di Cucina in Lussemburgo, dello chef Benedetto Priolo vincitore di una medaglia d’oro e due argenti alla Coppa del mondo di cucina nella categoria artistica di intaglio dei vegetali e, infine, quella del nuovo Dse provinciale, chef Roberto Cascino.



Cuochi uniti dagli stessi valori

«Quello di quest’anno - ha detto Giacomo Perna, presidente dell’Associazione provinciale cuochi e pasticceri Palermo - è un Natale del Cuoco importante per me, che arriva alla fine del mio secondo mandato da presidente dell’Associazione. Gli otto anni trascorsi rappresentano una esperienza estremamente importante che ho svolto con umiltà, grazie anche al sostegno dei colleghi, cercando di dare sempre il massimo per portare ad alti livelli l’esperienza dei soci. Il prossimo, dunque, sarà un anno intenso di novità e altri traguardi da raggiungere in cui mi impegnerò comunque a lavorare per l’associazione con la stessa abnegazione di sempre».



«Siamo felici di poter continuare a perpetrare un evento - aggiunge Rosario Seidita, segretario dell’associazione - che rappresenta la memoria storica dell’Associazione. Se il Natale del Cuoco continua ad esistere è perché dietro di esso un gruppo di chef con determinati valori tengono a tramandare alle nuove generazioni professionali una esperienza associativa che va ben al di là dell’esperienza lavorativa in sé ma rappresenta, appunto, la realtà associativa fatta di collaborazione, impegno e soddisfazioni comunitarie».