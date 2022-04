Cuoco italiano ucciso a New York: 30 anni alla serial killer

Trent'anni di carcere. Questa la condanna inflitta dalla Corte distrettuale di Brooklyn ad Angelina Barini, escort canadese di 43 anni, accusata di aver ucciso il 33enne Andrea Zamperoni, cuoco del Cipriani Dolci di Manhattan originario di Casalpusterlengo in provincia di Lodi.

Andrea Zamperoni

Sentenza per l'omicidio di Andrea Zamperoni

Il corpo senza vita del giovane cuoco venne ritrovato il 21 agosto 2019 in un motel del Queens, nascosto in un cestone della biancheria da lavare. In una stanza la polizia trovò invece Angelina Barini e con lei una sega elettrica e una valigia, con cui pensava di sbarazzarsi del cadavere.

Angela Barini, una serial killer

Zamperoni è stato ucciso con un mix letale di droghe, un cocktail di narcotici tra cui il fentanyl, potente oppiaceo, e Gbl, la "droga dello stupro". Quello del cuoco lodigiano, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, è però soltanto l'ultimo di una serie di omicidi commessi da Angela Barini, che avrebbe somministrato la sua dose letale ad almeno altre tre persone prima di Andrea.

Il motivo? Sempre lo stesso, rapinarli. E non agiva da sola, ma con Leslie Lescano, ex fidanzato e pusher, anche lui in carcere in attesa di giudizio. Dopo l'omicidio, Lescano aveva prima fatto la spesa e si era poi diretto al casinò, sempre utilizzando la carta di credito rubata a Zamperoni.

Per la escort è arrivata la condanna: trent'anni, che se non avesse scelto di collaborare e patteggiare sarebbero diventati con ogni probabilità l'ergastolo.