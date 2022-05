Marcello Corrado nelle cucine del Villa Eden di Merano

Al Tasting Room at Eden’s Park, il ristorante gourmet dell’hotel 5 stelle lusso situato a Merano (Bz), approda il cuoco Marcello Corrado che, con la sua cucina, è pronto a regalare agli ospiti autentiche esperienze all’insegna del gusto, della salute e della fantasia.

Marcello Corrado e Elisa Gufler



La filosofia del buono e sano

Promotore di una cucina stagionale, gustosa e attenta alla valorizzazione del territorio, nel 2022 Marcello Corrado diventa executive chef di Villa Eden, sposandone la mission gastronomica: offrire agli ospiti pietanze invitanti e saporite nonché salutari. La filosofia gastronomica su cui si fonda il Tasting Room at Eden’s Park affonda, infatti, le sue radici nella ricerca dei sapori autentici, degli ingredienti della migliore qualità e delle tecniche più all’avanguardia, con l’obiettivo di regalare agli ospiti un vero viaggio multisensoriale che oltre al palato, avvolge e coinvolge anche cuore e mente.



È proprio nell’atmosfera elegante del Tasting Room at Eden’s Park, in una location dall’indiscutibile savoir faire, che gli avventori avranno la possibilità di assaggiare piatti interamente realizzati con ingredienti di altissima qualità, salubri, ecosostenibili e quasi esclusivamente biologici, realizzati con cura e passione dalle mani di Marcello Corrado e della sua brigata.



Cucina dall’anima artigianale

Il menu degustazione, fiore all’occhiello della Tasting room di Villa Eden, è stato pensato per tutti coloro che ricercano una cucina dall’anima artigianale, delicata e aromatica; in grado di esprimere gusti autentici attraverso accostamenti entusiasmanti come quello del risotto alla clorofilla di piselli, del petto di fagiano in crepinette con radici e tuberi al cartoccio o del ancora il branzino arrostito.

Risotto alla clorofilla di piselli 1/4 Petto di fagiano in crepinette con radici e tuberi al cartoccio 2/4 Branzino arrostito 3/4 Anguilla 4/4 Previous Next



Menu degustazione di 6 portate

Il menu, che varia in base alla stagionalità, comprende in tutto sei portate (sia di carne che di pesce), con aggiunta di amuse bouche e pre-dessert, ma il cliente può liberamente propendere per assaggiare anche solo tre o quattro portate del menu, cui possono essere abbinati vini accuratamente scelti dalla sommelier del Tasting Room at Eden’s Park, Elisa Gufler.



Il tasting room è aperto martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 19 su prenotazione, anche per i clienti esterni.



Chi è Marcello Corrado

Marcello Corrado, classe 1979, è napoletano di nascita, ma le sue origini meridionali si fondono certamente con le sue esperienze in giro per il mondo e per l’Italia.



Da Roma, a Milano, passando per Salerno e Treviso, approfondisce le sue straordinarie doti sino ad approdare nel 2017 al Perillà in Val D’Orcia dove conquista la sua prima stella Michelin.



Promotore di una cucina stagionale, gustosa e attenta alla valorizzazione del territorio, nel 2022 diventa executive chef di Villa Eden sposandone la mission gastronomica: offrire agli ospiti un’esperienza culinaria unica, gustosa ma soprattutto salutare.



La maître e ommelier Elisa Gufler

Originaria di Corvara (Bz) in Val Passiria, Elisa Gufler, dal carattere determinato, già da piccola sapeva che il suo futuro sarebbe stato nella ristorazione di alto livello. Dopo essersi diplomata al rinomato istituto alberghiero “Kaiserhof” di Merano, ha continuato a implementare le sue conoscenze nel campo dell’enogastronomia, conseguendo alla giovane età di 22 anni i prestigiosi diplomi di sommelier di vini e formaggi. Inoltre, è anche una specialista certificata dell’Espresso Italiano.

Villa Eden è il luogo ideale per godersi un soggiorno all’insegna della massima tranquillità



Un luogo magico

Con sole 29 suite e immersa in un parco secolare situato nella più esclusiva zona residenziale di Merano, Villa Eden - un vero e proprio Leading Hotel of the World - è il luogo ideale per godersi un soggiorno all’insegna della massima tranquillità e del benessere. Una vera oasi di intimità e serenità per questo hotel a 5 stelle. Tra trattamenti benessere e medicali, sicuramente da non perdere il nuovo ristorante gourmet dove è appena arrivato Marcello Corrado. Dalla bella terrazza panoramica allo Cheminée Lounge Bar, elegante e frizzante luogo d’incontro, dal centro benessere alla reception fino alle sale ristorante gourmet e al Mindful.



Restaurant, perfetto per chi volesse seguire un trattamento teso al dimagrimento: da 39 anni la famiglia Schmid si occupa del benessere degli ospiti.



Villa Eden Leading Park Retreat

Via Winkel 68/70 - 39012 Merano (Bz)

Tel 0473 236583