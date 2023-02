Gusto Montagna sale a Prato Nevoso con Massimiliano Mascia

È già tempo del secondo appuntamento con Gusto Montagna, la ressegna giunta alla sesta edizione ,che porta in quota gli chef stellati per serate uniche. Dopo la prima tappa di venerdì 20 gennaio, con la chef Isabella Potì, una stella Michelin del ristorante Bros’ di Lecce, tocca ora allo chef Massimiliano Mascia del ristorante 2 stelle Michelin San Domenico di Imola (BO) e membro di Euro-Toques, raggiugere l’Osteria Le Stalle di Prato Nevoso (CN) a 1.500 metri di quota, dove è atteso per venerdì 17 febbraio.

Lo chef Massimiliano Mascia

«Sono molto entusiasta di poter portare la mia cucina in montagna - commenta Mascia - , un ambiente che mi affascina particolarmente per i suoi paesaggi innevati e per lo sci. Porterò la mia idea di cucina semplice, stagionale e realizzata con le materie prime del territorio emiliano e piemontese, attraverso pochi stravolgimenti e lavorazioni. La filosofia delle ricette che servirò è la stessa che stiamo portando avanti al ristorante, dove facciamo un percorso di continuità con la tradizione – inevitabile in un ristorante con quasi 53 anni di storia - e, dove apportiamo, di contrasto, un pizzico di novità».

Prosegue dunque, nel cuore di Prato Nevoso e del monte Mondolè, la sesta edizione di Gusto Montagna, la prima rassegna di alta cucina in alta quota, che nel 2023 tocca il record di stelle Michelin mai ospitate in un’annata: 11. Il progetto, nato nel 2016 e quest’anno realizzato in collaborazione con l’agenzia di organizzazione eventi e comunicazione To Be, si evolve ancora. «L’idea iniziale di Gusto Montagna era quella di portare i più grandi chef del territorio nelle migliori baite e ristoranti del comprensorio poi, anno dopo anno, le ambizioni sono aumentate sempre più», ha dichiarato Alberto Oliva, responsabile della Prato Nevoso spa. La rassegna proseguirà fino al 31 gennaio, dopo la cena d'apertura ora tocca allo chef due stelle Michelin.

Il menu di Mascia tra Emilia e Piemonte

Il menu che lo chef Massimiliano Mascia preparerà venerdì 17 febbraio condensa da un lato il territorio piemontese e, dall’altro, quello emiliano, dove ha luogo il ristorante San Domenico. Cinque sono i piatti che andranno a comporre il percorso degustazione.

Si parte dalla Morbidella di robiola di Roccaverano, una mousse dell’omonimo formaggio servita a temperatura ambiente, accompagnata da una polenta mantecata calda, in contrasto, e da una cremosa fonduta al tartufo: un vero e proprio omaggio al Piemonte, regione ospitante della cena.

Poi, si prosegue con le Mazzancolle dell’Adriatico avvolte in guanciale di maiale, con crema di fagioli solfarini. Questo piatto concilia due mondi solo apparentemente distanti, la terra e il mare, tramite il trait d’union dei legumi, qui presenti in un ecotipo tradizionale del comune di Onano (VT), parente stretto dei fagioli zolfatini toscani e il cui nome deriva dal caratteristico colore dello zolfo.

Quindi, è il momento dei Tortellini con crema di broccoli, nocciole del Piemonte e crudo di Parma, ricetta in cui il classico formato di pasta ripiena emiliana non viene servito né in brodo,

né con panna, ma adagiato su una crema di verdura, insieme a due eccellenze del territorio emiliano e piemontese. Se il secondo Guancia di vitello brasata con purea di sedano rapa aromatizzata al burro nocciola è l’elogio della semplicità fatta a regola d’arte, concetto fil rouge dei piatti del San Domenico. Il dessert Barretta al caffè, biscotto pralinato alle arachidi e gelato al rum è un assaggio goloso e identificativo della cucina dello chef Massimiliano Mascia. Al suo interno, c’è spazio per un abbinamento tradizionale, come caffè-rum, e per diverse classiche preparazioni del mondo della pasticceria, che in questo contesto trovano una completezza d’insieme sia di gusti che di consistenze.

Il menu della cena di Massimiliano Mascia

Morbidella di robiola di RoccaveranoMazzancolledell’Adriatico avvolte in guanciale di maiale, con crema di fagioli solfarini

Tortellini con crema di broccoli, nocciole del Piemonte e crudo di Parma

Guancia di vitello brasata con purea di sedano rapa aromatizzata al burro nocciola

Barretta al caffè, biscotto pralinato alle arachidi e gelato al rum

Massimiliano Mascia, San Domenico** (Imola, BO)

La nuova generazione dello storico ristorante San Domenico di Imola, aperto nel lontano 1970 da Gianluigi Morini, grande appassionato di arte e bellezza. Il suo percorso è iniziato a soli 14 anni, con la frequentazione dell’alberghiero, che alterna alla presenza al Ristorante San Domenico. Terminata la scuola, inizia a viaggiare con lo scopo di ampliare le proprie conoscenze su materie prime, tecniche e sapori. Tra le sue esperienze, spiccano quelle da Gianfranco Vissani, al ristorante Romano di Viareggio, all’Osteria Fiamma di New York, alla Bastide Saint Antoine e a Parigi, al Plaza Athene´ e da Alain Ducasse. La sua è una cucina del territorio, intesa come ricerca delle migliori materie prime ottenute nel loro ambiente ideale, con nuove tecniche al servizio della tradizione.

Masia, chef due stelle Michelin del San Donato

