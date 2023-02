Le Marche conquistano Milano con sei ricette stellate

La Regione Marche, con il presidente Francesco Acquaroli, e Atim- Agenzia per il turismo e per l'Internazionalizzazione delle Marche, con il direttore Marco Bruschini, hanno avvolto gli ospiti della Bit-Borsa internazionale del turismo di Milano con i profumi, i sapori, le passioni e le emozioni della nobile terra marchigiana. Presente un "Firmamento Stellato" che ha preparato in diretta sei ricette griffate, nate dalla creatività di sei chef stella Michelin. Piatti di alta classe che spaziano dal mare alla montagna, dal tartufo ai legumi, dal tortellino della nonna, alla trippetta di rana pescatrice fino al Cocco bello rinfrescante e sfizioso.

I cuochi protagonisti

E quindi Nikita Sergeev, chef del Ristorante L’Arcade a Porto San Giorgio (Fm), Davide Di Fabio, chef del Ristorante dalla Gioconda a Gabicce Monte (Pu), Stefano Ciotti del Ristorante Nostrano a Pesaro, Enrico Mazzaroni, chef del Ristorante Il Tiglio a Montemonaco (Ap), Errico Recanati, chef del Ristorante Andreina a Loreto (An) e Pierpaolo Ferracuti, chef del Ristorante Retroscena a Porto San Giorgio (Fm), hanno stupito le centinaia di persone che hanno scelto di frequentare la Terrazza dei sapori della Regione Marche, dove i profumi eleganti e raffinati dei piatti hanno veramente dato un tocco di classe alla cucina e all'enogastronomia di questa edizione della Bit che ha annoverato numeri da record.



I piatti assaggiati

Nell' ordine elenchiamo la sequenza gustativa.