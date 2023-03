Gli chef del gruppo alberghiero Belmond a Identità Golose

Belmond, il marchio del gruppo leader mondiale del lusso LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, porta a Milano l’eccellenza della cucina degli chef dei suoi alberghi in Sud-Europa. Lo spazio Identità Golose, Hub internazionale della gastronomia a cento metri dalla Scala di Milano, ha ospitato dall’8 al 10 Marzo tre grandi serate che hanno trasportato i commensali da una tavola di raffinatezze al sogno di una villeggiatura senza tempo.

Villa Sant'Andrea, Taormina mare

Una panoramica sulla storia

Un minimo di storia: dall’acquisizione del magnifico Hotel Cipriani a Venezia nel 1976, Belmond ha continuato a perpetuare la leggendaria arte del viaggiare, offrendo ai viaggiatori di tutto il mondo la possibilità di vivere avventure indimenticabili. La rete alberghiera si estende in 24 paesi con 50 proprietà straordinarie che includono l’illustre treno Venice Simplon-Orient-Express, ritiri remoti come Cap Juluca ad Anguilla, rifugi italiani come lo Splendido a Portofino, e luoghi incantevoli che si aprono su vere e proprie meraviglie naturali come l’Hotel das Cataratas all’interno del Parco Nazionale di Iguazu in Brasile.

Le serate milanesi sono state però appannaggio del Sud Europa, con la cena siciliana degli chef Roberto Toro e Agostino D’Angelo da Belmond Grand Hotel Timeo e Villa Sant’Andrea; di seguito, passaggio in Toscana con Alessandro Cozzolino e Daniele Sera da Belmond Villa San Michele e Castello di Casole; finale in bellezza nell’isola di Madeira, con Luis Pestana, dalla proprietà portoghese di Belmond Reid’s Palace.

Villa San Michele, Firenze

Viaggio in Italia

Il viaggio targato Belmond ha inizio in Sicilia con un menu curato da Roberto Toro, Executive Chef del Grand Hotel Timeo a Taormina e Agostino D’Angelo Executive Chef di Villa Sant’Andrea a Taormina Mare. Roberto Toro è l’anima del ristorante una stella Michelin Otto Geleng, una esperienza di fine dining che nell’isola ha un nome consolidato e si affaccia su uno spettacolo della natura: la celebre terrazza sospesa sul Mare Ionio e rivolta verso l’Etna. Un patrimonio scenografico custodito nel tempo dal Grand Hotel Timeo, che proprio quest’anno si appresta a celebrare, con un nutrito calendario di eventi, i suoi 150 anni di storia. Mentre cucina insieme a Toro, lo chef Agostino D’Angelo ci porta in riva al mare grazie alla posizione della struttura, immersa nella baia di Mazzarò, su cui affaccia Villa Sant’Andrea. Il cui ristorante è il Brizza, esclusivo e originale, con pochissimi tavoli sulla spiaggia e un menu a` la carte che e` la quintessenza del mare, ispirato ai tesori più genuini della Sicilia.

Un salto al centro-nord e siamo in, sul versante verde e collinare, per un’immersione che mette in luce i talenti di, Executive Chef del ristorante La Loggia di Villa San Michele, Firenze e, Executive Chef del ristorante Tosca di Castello di Casole, in provincia di Siena. I piatti di Cozzolino sono un omaggio a Fiesole e ai suoi prodotti tipici: elemento basilare di una convivialità che si abbina con la bellezza dello scenario naturale su cui si affaccia il loggiato rinascimentale, dal quale il ristorante prende il nome. La serata toscana si completa con l’estro di Daniele Sera, che dalla campagna senese porta l'idea di un'autentica cucinadi matrice toscana: i classici della tradizione realizzati a partire da prodotti eccellenti coltivati all'interno del Castello di Casole. La struttura, in perfetta armonia con il suo passato agricolo, vanta diversi ettari di vigneti e uliveti oltre a un curatissimo orto che verrà ampliato con un

Non solo Italia

Si conclude in Atlantico il viaggio fra hotel e resort di charme Belmond, invitati dallo chef Luis Pestana, una stella Michelin presso il William Restaurant del Reid’s Palace Hotel di Madeira. Il suo menu può sfoggiare la magnifica varietà di materie prime dell’arcipelago portoghese, terra di eterna primavera grazie al clima mite e seducente. Incastonata fra oceano, monti e foreste, Madeira presenta una biodiversità unica e lussureggiante e una forte tradizione locale, evocate con raffinatezza in ogni creazione dello chef.