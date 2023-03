La Liste premia i 30 migliori ristoranti del Mediterraneo: tre sono italiani

La Liste, la guida mondiale che ogni anno rivela i migliori 1000 ristoranti in tutto il globo, ha annunciato l'evento a Monaco che ha celebrato l'arte culinaria nel Mediterraneo con i "Mediterranean Special Awards 2023", volti a premiare i 30 migliori ristoranti (provenienti da 14 paesi) della zona: Il Porticciolo di Venezia, L’Argine a Vencò di Dolegna del Collio e Tenuta Nannina di Fisciano sono stati i vincitori per il Bel Paese. «Il cibo, oggi più che mai, ha la forza di unirci» ha commentato Philippe Faure, presidente e fondatore di La Liste. «Anche se il Mediterraneo è una regione vasta e variegata, sia geograficamente che culturalmente, possiamo comunque sederci tutti insieme attorno ad un unico tavolo». L'evento ha avuto luogo nel prestigioso Hotel Hermitage di Montecarlo lo scorso 23 marzo ed è iniziato con una conferenza stampa dove sono stati sottolineati gli obiettivi e le sfide che attendono la regione grazie alle voce dello speaker Xavier Darcos, cancelliere dell'Istituto francese, e da una tavola rotonda composta da Maud Fontenoy, presidente dell'omonima associazione, Oliver Wenden, vicepresidente ed amministratore delegato della fondazione Principe Alberto II di Monaco, e gli chef Alain Ducasse, Nadia Sammut e Guillaume Gomez.

I vincitori dei Mediterranean Special Awards 2023

La serata di gala è stata inaugurata dal principe Alberto II ed ha visto la partecipazione di numerosi personaggi di spessore, come, per esempio, Emmanuel Pilon, Massimo Bottura, Clare Smyth e Jessica Prealpato che hanno creato un menu ad hoc per l'evento. Numerosi, poi, i ristoratori e gli chef che hanno partecipato: trattasi, nello specifico, di Joan Roca (Spagna), Gerald Passedat (Francia), Bruno Oger (Francia), Arnaud Faye (Francia), Akrame Benallal (Francia), Gregory Cohen (Francia), Marcel Ravin (Monaco), Yasmina Hayek (Libano), Fatih Turtak (Turchia), Raffaele Alajmo (Italia), Ciccio Sultano (Italia) e Cristina Bowerman (Italia).

Principe Alberto II di Monaco (al centro) ed alcuni delegati

I premi all'Italia

Di seguito, si riportano tutti i premi consegnati ai ristoratori del Bel Paese:

New Arrival ("Nuovi arrivati"): Il Porticciolo , Chef Riccardo Canella, Venezia

, Chef Riccardo Canella, Venezia Hidden Gem ("Gemme nascoste"): L’Argine a Vencò , Chef Antonia Klugmann, Dolegna del Collio

, Chef Antonia Klugmann, Dolegna del Collio Artisan and Authenticity Award ("Premio all'artigianato ed all'autenticità): Tenuta Nannina, Chef Rocco Iannone, Fisciano

I paesi in gara

I "Mediterranean Special Awards 2023" di La Liste sono stati consegnati ai migliori ristoranti che rientrano nei confini e nelle isole del bacino del Mar Mediterraneo. Questi nello specifico: