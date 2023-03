Chianina in Tavola in Tour, cene gourmet con celebri chef

Con questi obiettivi il Consorzio Tutela Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP e l’associazione Amici della Chianina hanno organizzato la seconda edizione di Chianina in Tavola in tour - speciale progetto de La Valle del Gigante Bianco nato nel 2005 - che proporrà un’iniziativa itinerante con quattro cene-incontro in programma in suggestive location aperte a operatori di settore, allevatori, gastronauti e a tutti coloro che amano la carne Chianina a marchio Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP. Gli appuntamenti si svolgeranno in quattro ristoranti toscani e vedranno protagonisti quattro chef dell’Unione Regionale Cuochi Toscani - Katia Maccari, Silvia Baracchi, membro di Euro Toques Italia, Mattia Putzulu e Leonardo De Candia neo-presidente dei cuochi di Arezzo, che in ogni serata lavoreranno fianco a fianco per preparare portate a base di carne Chianina.

Leonardo De Candia

Primo appuntamento il 17 marzo

Il primo appuntamento è fissato per venerdì il 17 marzo presso il ristorante I Salotti di Villa il Patriarca a Chiusi (Si), mentre giovedì 13 aprile Chianina in Tavola in tour farà tappa alla Lancia d'Oro di Arezzo. Venerdì 21 aprile la manifestazione si sposterà a Montepulciano (Si) ospite del ristorante L’altro Cantuccio, mentre la chiusura è fissata per venerdì 5 maggio al ristorante ‘Il Falconiere’ di Cortona. In ogni appuntamento saranno serviti vini in abbinamento da parte dei Sommelier Ais e Fisar.

www.chianinavalley.eu

www.vitellonebianco.it