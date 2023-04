Unione Regionale Cuochi Siciliani conquista il “Trofeo delle Regioni”

Straordinari risultati e grandi riconoscimenti per l’Unione Regionale Cuochi Siciliani durante i lavori dell’Assemblea Nazionale della Federazione Italiana Cuochi, svoltasi a Roma lunedì 17 e martedì 18 aprile e che ha visto, tra i vari punti all’ordine del giorno, la riconferma per il prossimo quadriennio 2023/2026 del presidente nazionale, il lucano Rocco Pozzulo, a cui sono andati gli auguri di buon lavoro anche da parte di Urcs. Il primo grande risultato dei Cuochi Siciliani Fic sicuramente è quello di avere conquistato, in questo prestigioso contesto, l’ambito Trofeo delle Regioni, classificandosi al primo posto sul podio, subito seguiti dai Cuochi della Valle d’Aosta e dell’Abruzzo.

Unione Regionale Cuochi Siciliani vince il Trofeo delle Regioni

Trofeo delle Regioni: la motivazione della vittoria dei cuochi siciliani

Un riconoscimento che reca nel Trofeo la seguente motivazione: “Per gli straordinari risultati conseguiti in attività istituzionali e formative” e che è stato consegnato direttamente dal presidente Pozzulo al neopresidente di Urcs, Rosario Seidita, accompagnato sul palco romano da una nutrita delegazione di Cuochi Fic dell’Isola, tra cui il suo predecessore, il già presidente Urcs Giacomo Perna, assieme al responsabile nazionale degli Eventi Food Fic, lo chef Seby Sorbello, al responsabile nazionale del Compartimento Pasticceria Fic, il Maestro Giuseppe Giuliano, al segretario Francesco Giuliano, ed ai consiglieri regionali Giuseppe Rinallo, Fabio Armanno e Mario Puccio. Presenti a Roma, inoltre, i Delegati Rocco Roberto Di Marzo, presidente dei Cuochi di Trapani, Giovanni Chianetta, presidente dei Cuochi di Agrigento, Roberto Cascino, Giovanni Giammanco e Maria Carmela Catalano, oltre a numerosi altri associati siciliani.

«Si tratta di uno straordinario risultato – hanno commentato i dirigenti siciliani, a cominciare dal presidente Urcs, Rosario Seidita, e dal responsabile Eventi Food Fic, Seby Sorbello – che vede premiate la costanza, la forza e la passione di tutti gli associati, dimostrate anche in momenti difficili per la ristorazione. Una grandiosa forza di volontà espressa durante la presidenza di Giacomo Perna e che ora prosegue con un direttivo rinnovato, sul solco di quanto fatto fino ad oggi».

Alla Sicilia primo posto alla Coppa delle Associazioni Fic

Altro brillante risultato conseguito a Roma e che appartiene sempre alla Sicilia, è stato il primo posto alla Coppa delle Associazioni Fic per l’Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri di Palermo, sempre con le motivazioni di uno straordinario risultato in ambito istituzionale e formativo. A ritirare il premio, assieme alla nutrita delegazione di cuochi, il presidente provinciale Mario Puccio.

«Anche in ambito provinciale – ha detto il presidente Mario Puccio – e, in questo caso, nel territorio del capoluogo siciliano, abbiamo lavorato tanto e continuiamo a farlo, unendo tutte le energie e le professionalità dei nostri Chef e Pasticceri, sempre più orgogliosi di fare parte della grande famiglia FIC. Sono lieto di poter contare su una grande squadra di professionisti e su un ottimo direttivo».

Premio associato dell’anno per Francesco Giuliano

Grandi riconoscimenti, poi, anche per i singoli chef siciliani presenti all’Assemblea, sempre nel contesto di un perfetto e prezioso lavoro di squadra. Così è stato per Francesco Giuliano, dell’Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri Palermo, che ha ricevuto il prestigioso Premio di Associato dell’Anno Fic. Uno Chef che lavora ogni giorno con grande passione e che unisce a quella della cucina la cultura e gli interessi letterari e che ha curato fino ad oggi, come responsabile regionale, il Compartimento Giovani nell’Isola.

Da registrare, durante i lavori assembleari, l’elezione dell’avvocato Davide Maniscalco a componente del Collegio arbitrale e quella dello Chef Gaetano Megna nel Collegio dei Sindaci revisori.

I nuovi senatori della Federazione

Non sono mancate, poi, le emozioni, quando la dirigenza Fic ha nominato i nuovi Senatori della Federazione, tra i quali compare anche il nostro chef Rosario Guddo distintosi lungo la sua carriera per altissimi meriti umani e professionali. È stato, tra l’altro, uno dei fondatori dell’Urcs, di cui è stato presidente, oltre che consigliere nazionale Fic. Ha ricevuto alti riconoscimenti per i suoi meriti in cucina, legati alle esperienze in ristoranti storici, come il Gourmand’s e il Charleston, e ha vinto anche il Cordon Bleu de France. Impossibile, dunque, scrivere in poche righe del nostro Rosario Guddo, se non dedicandogli un apposito articolo solo a lui e ai suoi meriti.

I membri dell’Unione Regionale Cuochi Siciliani

La cena di gala a cura di Seby Sorbello

Prestigiose presenze, inoltre, alla Gala Dinner dell’Assemblea, la sera del lunedì, con la cena curata sotto il coordinamento dello chef catanese Seby Sorbelo, responsabile nazionale degli Eventi Food Dic, nonché consigliere regionale URCS, componente del Cda di Fic Promotion e apprezzato Chef a livello nazionale e internazionale. Accanto a lui, con il loro prezioso supporto, il Maestro della panificazione Francesco Arena, risorsa umana e professionale del territorio messinese, così come messinese è lo Chef Paolo Romeo, nuovo presidente dell’Associazione Cuochi di Messina e che ha contribuito alla realizzazione dei piatti della serata.

Sempre sul fronte gastronomico, infine, il ringraziamento dell’intera Federazione e dei suoi ospiti è andato a tutte le Unioni Regionali per il contributo fondamentale dato al Buffet delle Regioni, che per due giorni ha accolto i numerosi partecipanti durante le gradevoli pause pranzo. Molti gli associati siciliani che hanno dato il proprio supporto, con in prima linea il presidente dell’Associazione Provinciale Cuochi Ennesi, Giuseppe Rinallo, che assieme ad altri soci ha realizzato dolci tipici del territorio, molto apprezzati dagli ospiti. A loro è andato il ringraziamento del presidente Urcs, Rosario Seidita, e di tutta la dirigenza nazionale Fic.