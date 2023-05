Andrea Cannalire, dalla Svizzera torna al sud Italia. Lavorerà a Matera

Andrea Cannalire, chef stellato del Cielo di Ostuni (BR), dopo otto anni si rimette in gioco in una struttura prestigiosa di Matera, il bellissimo ristorante del Sant'Angelo Luxury Resort di proprietà dell'imprenditore Lucio Ruscigno. Andrea, che ha 37 anni, è stato uno tra i più giovani chef a potersi fregiare della prestigiosa stella, arrivata il 15 dicembre 2015, a soli 29 anni.

Andrea Cannalire

Andrea Cannalire, dalla Puglia alla Svizzera fino a Matera

Il ristorante Cielo aveva da poco perso Sebastiano Lombardi, altro chef pugliese che, all'epoca, era passato al Pellicano di Porto Ercole per prendere il posto di Antonio Guida. La responsabilità che gli fu affidata era, quindi, piuttosto onerosa, ma Andrea in soli 11 mesi riuscì nell'intento di farsi conoscere e apprezzare dalla prestigiosa guida Rossa. Il suo percorso in quella struttura è durato 8 anni interrompendosi lo scorso febbraio, allorquando Cannalire annunciò di aver preso le redini di un'altra prestigiosa struttura in Svizzera, l'SDH di Lugano. Ora, però, ha deciso di rientrare, non nella sua Puglia ma nella vicina Lucania, e di raccogliere la sfida dell'importante ristorante di Matera, che si affaccia sul panorama mozzafiato del Sasso Caveoso.

Il Sant'Angelo Luxury Resort di Matera accoglie Andrea Cannalire

La città di Matera ha avuto un grande sviluppo turistico grazie anche alla nomina di capitale europea della cultura 2019 e il Sant'Angelo è una tra le più importanti strutture del territorio.Ha camere e suite prestigiose con affaccio sui Sassi e, in questi anni, ha accolto importanti personaggi che hanno alloggiato a Matera, tra i quali Daniel Craig, in occasione delle riprese di James Bond. Inoltre, ha anche il bistrot “Alma Loca” e una pizzeria di qualità all'interno del bellissimo store dove è possibile acquistare prodotti tipici, ceramiche artistiche e manufatti di vario tipo.Cannalire prende, quindi, le redini del Regiacorte con l'intento di spingersi ancor più avanti nel suo percorso di crescita, coadiuvato da uno staff di cucina già molto affiatato, composto da giovani e capaci professionisti.