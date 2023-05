Presentata l'Associazione provinciale cuochi e pasticceri di Messina

Rivendicare, rafforzare e valorizzare l’autenticità culturale e l’identità enogastronomica di un territorio meraviglioso e ricco di risorse, come quello della Città dello Stretto e della sua provincia; promuovere e organizzare tutti quegli eventi che hanno come obiettivo la valorizzazione dei prodotti tipici, proponendoli anche in una chiave innovativa, forte di radici solide e di una grande storia; lavorare, inoltre, in stretta sinergia con le pubbliche amministrazioni, con l’intento di valorizzare e tutelare al massimo la figura del cuoco professionista in tutte le sue sfaccettature. Sono solo alcuni degli obiettivi prioritari che si pone e che ha già cominciato a mettere in atto l’Associazione provinciale cuochi e pasticceri Messina, presentata ufficialmente alla stampa e alla cittadinanza con una conferenza ricca di interventi prestigiosi, svoltasi nell’accogliente ristorante La Corte dei Mari, sul litorale messinese.

Presentata ufficialmente l’Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri Messina

Cuochi e pasticceri Messina in linea con i valori della Fic

In prima linea, a portare avanti quelle che sono le idee e l’identità culturale della Federazione italiana cuochi sul territorio, a cui l’associazione fa riferimento, è il neo-presidente eletto, lo chef Paolo Romeo, professionista della ristorazione molto apprezzato in città, non soltanto per i suoi meriti professionali, ma anche per quelli umani, con il suo forte impegno nel sociale e nella didattica, per la formazione delle giovani generazioni. Con lui, a condividere la gioia e l’entusiasmo di questa presentazione, il primo cittadino di Messina, sindaco Federico Basile, l’assessore regionale al Turismo, Elvira Amata, il vicepresidente Fic per l’Area Sud, Salvatore Turturo, il responsabile nazionale Food Events Fic e componente del consiglio di amministrazione di Fic Promotion, Seby Sorbello, il presidente dell’Unione Regionale Cuochi Siciliani, Rosario Seidita, il consigliere regionale Fabio Armanno e gran parte degli associati a Federcuochi sul territorio. Grande, poi, l’emozione quando in conferenza stampa è intervenuto in videochiamata anche il presidente nazionale Fic, Rocco Cristiano Pozzulo, rivolgendo i migliori auguri di buon lavoro a tutti gli associati e al neo-presidente.

Molto significativa la presenza delle istituzioni, cittadine e regionali, a voler sottolineare la forte sinergia già esistente con lo chef Paolo Romeo, con tutta Federcuochi e con l’idea condivisa di dovere difendere e valorizzare non solo i prodotti tipici, di cui gli chef sono i primi interpreti e ambasciatori, ma le radici stesse della nostra storia gastronomica, unica al mondo per bontà e per ricchezza, e l’idea che i siciliani hanno della tavola, momento di dialogo, di condivisione culturale e di grande convivialità.

Il direttivo dei Cuochi e pasticceri Messina

Passando subito all’azione, lo chef Paolo Romeo ha voluto presentare il direttivo provinciale, composto da bravi e apprezzati professionisti sul territorio: Isabella Catalano (vicepresidente), Maria Carlotta Andreacchio (tesoriere), Marialuisa Muscolino, Salvatore Denaro, Giuseppe Oriti e Rosario Caminiti (consiglieri), Francesca Guadagna (segreteria). Poi, la firma dell’importante protocollo d’intesa con la Fondazione “Taormina Arte Sicilia” e con l’Associazione “Ciak si gira”, con l’intervento del presidente Sergio Bonomo, che ha illustrato i punti di collaborazione con i Cuochi Messina Fice i prestigiosi appuntamenti che ci attendono già da questa estate.

La presentazione dell'’Associazione provinciale cuochi e pasticceri Messina

Paolo Romeo, questa volta in veste di docente, ha voluto accanto a sé, durante la conferenza stampa, anche i suoi allievi del Cirs, dove insegna e dove trasferisce ogni giorno le idee di una professione che è innanzitutto una scelta di vita, basata su passione, entusiasmo, ma anche tanto studio, impegno e sacrificio. Un ringraziamento particolare, infine, il presidente lo ha voluto rivolgere alla proprietà del locale, nelle persone di Antonella Ruggeri e Rosario Runza, per la grande fiducia che ripongono in lui ogni giorno, oltre che un grazie sincero al direttore Lillo Laganà, alle brigate di sala e di cucina e a tutti gli associati professionisti e alle aziende partner che, al termine della conferenza stampa, hanno contribuito all’ottima riuscita di un gradevole buffet, che ha intrattenuto gli ospiti intervenuti.