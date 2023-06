Restaurant Weeks: Italia e Grecia nei piatti degli Ambasciatori del Gusto

Nell’ambito di Let’s Eat - European Authentic Taste, il progetto promosso da Ivsi-Istituto valorizzazione salumi italiani e Asiac, l’associazione formata dalle otto più grandi organizzazioni di produttori di frutta greca, è stata presentata a Milano la terza edizione di Restaurant Weeks. Dal 26 giugno al 16 luglio, in tutta Italia, in 10 tra ristoranti e pizzerie si potranno degustare i nostri salumi e la frutta greca elaborati in ricette firmate dai cuochi aderenti all’Associazione italiana Ambasciatori del gusto.

Ricciola, ciliegie fermentate, pancetta, brodo di zafferano

Conoscere i prodotti agroalimentari dell'Unione Europea

«Let’s Eat - ha sottolineato la direttrice dell’Ivsi Monica Malavasi - è un progetto della durata triennale, che si concluderà il 31 marzo 2024. Ha l’obiettivo di migliorare il grado di conoscenza dei prodotti agroalimentari dell’Unione Europea, in questo caso dei salumi italiani e della frutta greca in Italia, Francia e Belgio. Campagne operative sia sul fronte professionale nell’ambito di fiere e manifestazioni dedicate sia su quello consumatori, dove Restaurant Weeks è l’asse portante. Nelle sue prime due edizioni i piatti creati dai cuochi sono stati apprezzati da 20mila persone».

L'immagine della campagna europea

Fare sistema per valorizzare il patrimonio agroalimentare

Restaurant Weeks viene realizzata in collaborazione con l’Associazione italiana Ambasciatori del gusto. Nata il 20 giugno 2016, oggi conta oltre 230 associati tra cuochi, ristoratori, pizzaioli, sommelier, addetti sala, pasticceri, gelatieri, giornalisti, accademici. «Una sinergia - è stato annotato - che ha l’obiettivo di fare sistema per valorizzare il patrimonio agroalimentare ed enogastronomico». A Milano, in anteprima, è stato presentato al Ristorante Sine By Di Pinto il piatto Let’s Eat dell’Ambasciatore Roberto Di Pinto: l’antipasto Ricciola, ciliegie fermentate, pancetta e brodo di zafferano. Sempre fedele al tema salumi e frutta, il cuoco napoletano ha proposto anche Risotto al Parmigiano 30 mesi, polline, guanciale croccante e mosto di fichi.

Monica Malavasi, direttrice dell'Ivsi

Nell’ambito di Restaurant Week i dieci Ambasciatori del Gusto potranno attingere dal paniere dell’Istituto valorizzazione salumi italiani tra bresaola, coppa, cotechino, culatello, lardo, mortadella, pancetta, prosciutto cotto, prosciutto crudo e speck. Per la frutta il raggio d’azione prevede pesche, ciliegie e mele.

Roberto Di Pinto 1/2 Risotto al Parmigiano 30 mesi, polline, guanciale croccante, mosto di fichi 2/2 Previous Next

I protagonisti della manifestazione

Gli Ambasciatori del Gusto protagonisti dell’edizione 2023 di Restaurant Weeks sono Stefano Basello (anche associato Euro-Toques; Ristorante Al Fogolar 1905 Hotel Là di Moret, Udine), Alessandro Bellingeri (Osteria Acquarol, Bolzano), Davide Del Duca (Bianca Trattoria, Roma), Giacomo Devoto (Fuin-Cucina & Bottega, Sarzana, Sp), Paolo De Simone (Modus, Milano), Roberto Di Pinto (Ristorante Sine By Di Pinto, Milano), Luca Doro (Doro Pizzeria Gourmet, Macerata), Federico Ferrari (Mirepuà Food Lab, Acqui Terme, Al), Giovanni Peggi (Marula, Follonica, Gr), Giovanni Ricciardella (Cascina Vittoria, Rognano, Pv).

