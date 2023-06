Food Network, Antonio Vaccaro torna con le nuove puntate di “A casa cucina papà”

Vittorio Vaccaro fa il suo ritorno su Food Network, canale 33, con la nuovissima stagione di "A Casa cucina papà". A partire dal pomeriggio del 9 luglio, gli spettatori potranno immergersi nella sua affascinante avventura culinaria, mentre la serie sarà anche disponibile in streaming su Discovery+ (subito dopo la messa in onda lineare). Originario della Sicilia ma ormai adottato dalla vivace Milano, Vittorio è un artista a tutto tondo: attore di professione, musicista per passione e chef per vocazione. Come padre moderno e multitasking, è il maestro dei fornelli in una famiglia allargata composta esclusivamente da donne.

L'artista a tutto tondo Vittorio Vaccaro

Food Network, “A casa cucina papà” in onda ogni domenica alle 17:40

La sua casa è un vero e proprio porto sicuro per tutti coloro che gli vogliono bene, e i suoi amici amano fargli visita, spesso a sorpresa, sia per pranzi che per cene conviviali. Ma Vittorio non si lascia mai cogliere impreparato: riesce sempre a sorprendere tutti con un menu perfetto per ogni occasione, unendo il piacere del gusto alla gioia della condivisione. I suoi segreti culinari sono basati su una gestione sapiente del tempo, l'autenticità dei sapori e la magia dei ricordi. In ogni episodio di “A casa cucina papà” (ogni domenica alle 17:40), Vittorio ci guida attraverso una serie di esperienze culinarie appassionanti. Con grande maestria e creatività, trasforma ingredienti comuni in piatti sorprendenti, riempiendo la casa di profumi invitanti e sapori irresistibili. Ogni ricetta racconta una storia, un ricordo o un momento speciale, regalando al pubblico una connessione profonda tra cibo e emozioni.

Vittorio Vaccaro rappresenta l'essenza stessa di un vero chef, con la sua passione contagiosa per la cucina e la sua capacità di unire le persone attorno a un tavolo. Grazie alla sua autenticità e alla sua energia, riesce a trasmettere la sua filosofia culinaria, ispirando il pubblico a sperimentare nuovi sapori e a creare ricordi duraturi attraverso la condivisione di pasti deliziosi. Fiori di zucca in pastella e gamberi rossi, tortino di patate, zucchine, e alici del Cantabrico, risotto con malga e mele cotte nell’aceto balsamico, tonno scottato con cipolla di Tropea grigliata e melograno, spaghetti con puntarelle e olive taggiasche... Questo è solo un assaggio dei piatti che Vittorio proporrà in queste nuove puntate. Preparatevi a lasciarvi trasportare in un viaggio culinario unico, dove ogni piatto è un'opera d'arte che racchiude il calore di una famiglia e l'amore per la cucina. “A casa cucina papà” (6 puntate da trenta minuti) è prodotto da Jumpcutmedia per Warner Bros. Discovery ed è in onda su Food Network (visibile al Canale 33 del Digitale Terrestre, Tivùsat Canale 53).