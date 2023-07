“A tavola sulla spiaggia”: il Piatto Forte va a Diego Bosoni e Caterina Genovesi

Diego Bosoni e Caterina Genovesi, i vincitori del Piatto Forte

Sul palco de "A tavola sulla spiaggia", i giurati aspettavano con ansia l'arrivo del piatto più atteso della competizione, quello con l'innovativo ingrediente della farina di grillo. Tuttavia, a sorpresa, il Comitato Organizzatore ha deciso di non presentare il piatto a pochi giorni dalla gara, deludendo i più curiosi ma rassicurando i più scettici. Di conseguenza, il numero dei concorrenti è sceso a 11, ma questo non ha affatto compromesso la qualità delle proposte culinarie presentate. Alla fine, a conquistare il titolo di "Piatto Forte" e ad aggiudicarsi lo Scolapasta di Petruzzi&Branca Argentieri è stata la coppia composta da Diego Bosoni e Caterina Genovesi. Il loro piatto vincente è stato una deliziosa "pasta fredda in gazpacho di mare", abbinata a un originale metodo classico Lunae Brut.

Iris Peynado e Primo Mariotti vincono il Premio Parmigiano Reggiano e il Premio La Capannina di Franceschi

La giuria stampa, poi, è stata conquistata da Iris Peynado, celeberrima attrice degli anni '80, e dal marito Primo Mariotti. La coppia ha presentato un'esotica "ensalada de Guandules dominicanos", un piatto tipico della Repubblica Dominicana, paese di origine di Iris. La loro proposta ha convinto i giurati stampa, e hanno ricevuto il Premio Parmigiano Reggiano e il Premio La Capannina di Franceschi. Il livello delle proposte culinarie, nonostante la loro semplicità, è stato estremamente apprezzabile, come dimostrano i voti attribuiti dai giurati, che si sono attestati in un range molto contenuto, tra 1131 e 1747.

“A tavola sulla spiaggia”: i vini in abbinamento

Anche i vini scelti per l'abbinamento sono stati di altissimo livello. Dal Friuli è stato selezionato il vino di Eugenio Collavini, dalla Toscana sono stati presentati i vini della Famiglia Cecchi, Val delle Rose e donne Fittipaldi di Bolgheri, Castello Banfi, Cantine Lunae e i vini delle Tenute Ambrogio e Giovanni Folonari. Dall'Umbria è stato scelto il vino di Arnaldo Caprai, mentre dal Lazio è stato presentato il vino de La Tognazza di Gianmarco Tognazzi. La sfida logistica è stata gestita con successo dall'Agenzia Once di Federica Rotondo, che si è occupata di ogni dettaglio dell'evento, garantendo un servizio di catering impeccabile. In meno di tre ore, il team di Ghirlanda&Milano ha servito le proposte gastronomiche a 40 giurati, cambiando ben 440 piatti e presentando 11 diversi vini.