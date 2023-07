Allo chef Enrico Derflingher va il premio Vincenzo Caramia

Sabato 15 luglio dalle ore 19:30 alla Tenuta Montefusco di San Giorgio Jonico (Ta) si terrà la 10ª edizione Premio Vincenzo Caramia, pioniere dell’enogastronomia martinese. Saranno premiati lo chef Enrico Derflingher, presidente di Euro-Toques e Francesco Lenoci, economista e docente alla Cattolica Università di Milano.

Enrico Derflingher, presidente di Euro-Toques International

Il premio nasce dall’esigenza del figlio Giuseppe, presidente dell’associazione Food and Wine’s Emotions, di mantenere vivo il ricordo di un uomo che tanto ha dato alla società nel settore enogastronomico, alla famiglia come caposaldo e a tutti i conoscenti, amici familiari e clienti come contributo umano, sociale e professionale. Un uomo che ha speso la sua vita per la cultura e la valorizzazione del territorio e dei prodotti enogastronomici ad esso collegati e alla salvaguardia della biodiversità agroalimentare.

Premio Vincenzo Caramia a Derflingher e Lenoci

Come detto, la decima edizione, quest’anno sarà assegnata a:

Enrico Derflingher , presidente di Euro-Toques International con la seguente motivazione: lecchese di nascita, ma del mondo residente. Attualmente presidente di Euro-Toques International, associazione fondata da Paul Bocuse, il cui primo presidente per l’Italia è stato Gualtiero Marchesi. Dopo varie esperienze in diverse cucine stellate internazionali, a soli 26 anni, Derflingher è stato chef della Casa Reale Inglese e successivamente, della Casa Bianca.

, presidente di Euro-Toques International con la seguente motivazione: lecchese di nascita, ma del mondo residente. Attualmente presidente di Euro-Toques International, associazione fondata da Paul Bocuse, il cui primo presidente per l’Italia è stato Gualtiero Marchesi. Dopo varie esperienze in diverse cucine stellate internazionali, a soli 26 anni, Derflingher è stato chef della Casa Reale Inglese e successivamente, della Casa Bianca. Francesco Lenoci, pugliese di Martina Franca, economista e docente alla Cattolica Università di Milano, con la seguente motivazione: patriae decus ovvero onore del Paese. Quale miglior riconoscimento della sua Martina, ad un uomo che spende buona parte del prezioso tempo, quando non insegna, non scrive libri e non fa consulenze, a portare alto il nome, come ambasciatore della sua città e della Puglia a Milano.

Francesco Lenoci, economista e docente alla Cattolica Università di Milano

Il programma della 10ª edizione del Premio Vincenzo Caramia

Ecco il programma della serata che sarà presentato da Giuseppe Caramia con la supervisione di Angela Lacarbonara.