Perbellini si trasferisce al “12 Apostoli” e saluta la “Casa” di piazza San Zeno

Domani 15 luglio, dopo nove anni di attività, Giancarlo Perbellini saluterà piazza San Zeno al termine dell'ultima giornata di servizio di Casa Perbellini. Il celebre chef ha annunciato il trasferimento del suo ristorante in vicolo Corticella San Marco, nei più ampi spazi della storica insegna 12 Apostoli, di cui ha preso il controllo, a Verona. I preparativi per la riapertura, prevista a inizio settembre, sono già in corso, e molte sono le novità che attendono gli ospiti.

Lo chef Perbellini all'ingresso del 12 Apostoli

La più grande sorpresa è la collaborazione tra Giancarlo Perbellini e l'architetto e designer di fama internazionale Patricia Urquiola, che ha firmato il progetto di restyling del locale. L'obiettivo di Urquiola è stato quello di preservare l'atmosfera tradizionale del luogo, rispettando l'architettura preesistente, ma interpretandola in chiave contemporanea. Il legame con il concept originale di Casa Perbellini è stato mantenuto, grazie all'uso di tonalità calde, materiali naturali, arredi su misura e dettagli preziosi che conferiscono alle sale un'atmosfera familiare e conviviale.

Il nuovo 12 Apostoli di Perbellini: tre sale per i propri clienti

All'ingresso, gli ospiti saranno accolti in un salotto di benvenuto, dove si sentiranno come a casa del cuoco. Il locale ospiterà tre sale distinte: la sala del Vòlto, la sala degli Affreschi e lo Chef's Table, quest'ultimo situato nel cuore del ristorante. Lo Chef's Table sarà un ambiente esclusivo e intimo, riservato a soli dodici coperti. Qui, i fortunati ospiti potranno godere di un'esperienza enogastronomica unica, assistendo al rituale di preparazione dei piatti direttamente dalla cucina, in contatto diretto con lo chef e la sua brigata.

I tre menu degustazione di Perbellini al 12 Apostoli

Giancarlo Perbellini ha ideato tre percorsi degustazione che verranno proposti nelle sale del Vòlto e degli Affreschi, ognuno ispirato alla stagionalità e alla memoria. Tra questi, il menu "Io e Silvia" sarà un omaggio alla moglie del cuoco e al sogno condiviso di creare una nuova Casa per gli ospiti. Il menu "Io e Giorgio" sarà invece un tributo a Giorgio Gioco, e includerà alcuni piatti iconici del 12 Apostoli, come la Sfogliatina al tartufo, sedano di Verona e gorgonzola, reinterpretati da Giancarlo Perbellini. Infine, il menu "L'Essenza" sarà dedicato ai vegetariani, senza glutine, latticini, pesce e carne. Nella nuova pasticceria, il maestro Perbellini presenterà una carta dedicata ai dessert.

Per gli ospiti dello Chef's Table, sarà disponibile un unico menu che seguirà in parte il percorso degustazione "Io e Silvia", con l'aggiunta di tre portate jolly a sorpresa, che potranno variare di giorno in giorno. Il menu sarà accompagnato da una selezione di vini, da scoprire durante l'esperienza.

Ecco quando aprono le prenotazioni per il 12 Apostoli di Perbellini

Le prenotazioni per la nuova Casa Perbellini saranno aperte dalla prossima settimana tramite il sito casaperbellini.com. Il ristorante sarà aperto da martedì a sabato, a pranzo e cena, negli orari 12:30-14 e 19.30-21. Lo Chef's Table, invece, sarà aperto da martedì a sabato, a pranzo e cena, negli orari 13 e 20.