Cracco esporta il modello Galleria a Roma nei ristoranti del Corinthia

Lo avevamo già detto: non ci sono solo perdite nelle attività di Carlo Cracco. Così, se il suo ristorante stellato in Galleria a Milano da quando è aperto ha accumulato 4,6 milioni di euro di rosso, gli altri ristoranti e le attività di consulenza e promozione pubblicitaria sono in attivo e raggiungono come abbiamo già indicato circa i 10 milioni di fatturato. E ora arriva anche un’altra novità: Cracco sbarca a Roma dove si occuperà della parte food and beverage del Corinthia Rome, hotel 5 stelle lusso, che nascerà nell’ex palazzo della Banca d’Italia in Piazza del Parlamento e che segna l’arrivo in Italia di Corinthia (gruppo nato negli anni ’60 per iniziativa della famiglia maltese Pisani, che oggi conta nove hotel nel mondo).

Carlo Cracco si occuperà della parte food and beverage del Corinthia Rome

Un hotel non qualunque dunque visto che l’obiettivo dichiarato da Jamie Reuben di Reuben Brothers, la società di investimenti nel real estate partner di Corinthia in questa impresa, «è quello di creare il miglior hotel di lusso di Roma». E così nell’edificio del 1914 nasceranno 60 tra suite e stanze, ristoranti, spa, un rooftop panoramico e anche un bel giardino.

Il modello Galleria a Milano di Cracco per Corinthia Roma

E, come detto, per seguire i ristoranti è stato chiamato Carlo Cracco che in merito a questa nuova avventura ha le idee molto chiare, come ha dichiarato a La Repubblica: «Mi piacerebbe far sedere a tavola i romani e gli stranieri, proporre una cucina in grado di soddisfare chi a Roma vive e chi invece viene per vedere la città. Sarà uno spazio aperto a tutti pur essendo all’interno di un hotel cinque stelle lusso, non solo un ristorante, come detto prima, voglio ripetere la formula della Galleria a Milano, un servizio che comincia alla mattina e finisce alla sera tardi». Un format quindi che immaginiamo integrare caffé, ristorante e bistrot proprio come appunto succede nel ristorante di Cracco in Galleria Vittorio Emanuele II.

L’ex palazzo della Banca d’Italia in Piazza del Parlamento dove sorgerà il Corinthia Rome

Per farlo Cracco vuole seguire da vicino le cucine del nuovo Corinthia Roma: «Lo voglio seguire nei dettagli perché è un ulteriore passo di crescita per me e un’occasione molto bella. Roma - ha continuato Cracco - per me una grande opportunità ma lo è anche per tutto il mondo della ristorazione. È la testimonianza migliore di come sia ripartito il turismo dopo gli anni del Covid. Io l’ho vissuto negli ultimi due anni a Milano, mai avevo visto così tanti turisti, soprattutto stranieri, Roma ha una vocazione turistica naturale ed è il momento giusto per la Capitale di assicurarsi un nuovo futuro, alzando il livello della proposta qualitativa. Roma è una grossa opportunità, confrontarsi con un pubblico locale e internazionale può solo far crescere».

La nuova Dolce Vita tra hotel prestigiosi e chef di grido

E, infatti, Roma tra nuovi alberghi e grandi chef è davvero in fermento. Da Ciccio Sultano al W Hotel a due passi da Via Veneto a Niko Romito al Bulgari, all’Hotel Romeo in Via di Ripetta con Alain Ducasse… e si dice che anche Enrico Bartolini sia sempre più assiduo nella Capitale. Insomma la Dolce Vita romana 2.0 sta per cominciare.