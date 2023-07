Oscar Versilia gourmet Franciacorta: Maurizio Marsili miglior chef

Tredicesima edizione di Versilia Gourmet per l'editore e patron Gianluca Domenici. Evento che mette sotto i riflettori il meglio della ristorazione versiliese e nazionale. La spiaggia del Bagno Montecristo di Ponente di Forte dei Marmi è stata il suggestivo teatro della cena di gala con protagonisti chef Gaio Giannelli e i calici di Franciacorta. Grande ospite Igles Corelli. Oscar Versilia Gourmet - Franciacorta, Premio Miglior Chef a Maurizio Marsili del Ristorante Pesciolino Briaco di Viareggio.

Lo chef Maurizio Marsili del Ristorante Pesciolino Briaco di Viareggio

Gaio Giannelli esercita abitualmente il ruolo di oste, titolare e cuoco del noto Ristorante Pozzo di Bugia a Querceta mentre per Igles Corelli, divulgatore, scrittore, personaggio televisivo (Gambero Rosso Channel), basti ricordare le ben cinque stelle Michelin conquistate nella sua gloriosa carriera, peraltro tatuate sulle sue laboriose braccia.

Il menu e i vini degustati a Versilia Gourmet

Questo il pirotecnico menu "La terra sulla spiaggia". "AperiGaio" per partire: girandola mal contata di una quarantina di assaggi monoporzione e piattini, stupefacenti per qualità e originalità. Questi i vini in accompagnamento: Franciacorta Brut Cola Battista, Franciacorta Brut Santa Lucia e Franciacorta Brut Blanc de Blancs Marchesi Antinori Tenuta Montenisa. Spendiamo volentieri qualche parola per quest'ultimo. Chardonnay e Pinot Bianco Metodo Classico, giallo paglierino scarico, dalla spuma cremosa e dal perlage fine e persistente. Al naso esprime note di mela verde e di pesca a polpa bianca, poi glicine e crosta di pane. Bocca scattante con dinamico allungo, fresco e sapido.

La prima portata è una struggente "Creme Caramel di Germano, guazzetto di lumachine di Mare al Gin Dibaldo", (evidente richiamo ai gloriosi trascorsi del Trigabolo), piatto signature di Igles Corelli. Suggellato dall'abbinamento con il Franciacorta Dosaggio Zero Bellavista Alma Grande Cuvee. Chardonnay e Pinot Nero Metodo Classico, paglierino brillante e perlage fine. Naso nitido con sensazioni di frutta croccante, croissant, erbe di campo e tocchi agrumati. In bocca è fresco e succoso, teso e dinamico. Segue un succulento "Riso bruno". Il pairing previsto è il Franciacorta Brut Quadra QBlac. Chardonnay, Pinot Bianco e Pinot Nero, color giallo paglierino. Perlage fine e persistente. Al naso si apre su delicati profumi di pesca e ananas. Al palato risulta fresco e piacevolmente sapido con una struttura equilibrata e lunga nel finale. Si prosegue con la gustosa Coscia di Vitella, servita con la sua salsa su una base di patate schiacciate. In abbinamento il Franciacorta Brut Antica Fratta Essence 2018. Blend di Chardonnay e Pinot Nero, giallo paglierino con riflessi dorati. Perlage molto fine e durevole, spuma cremosa. Profumo ampio con sentori di frutta matura, note di lieviti e crosta di pane. Gusto pieno e articolato, fragrante, intenso, equilibrato, con buona persistenza. Chiusura in dolcezza affidata ad Aldo Gassani della pasticceria Aldo di Forte dei Marmi con Crostata alla Fortemarmina, crema pasticcera e frutti di bosco. E per i più golosi anche bomboloncini caldi e assaggio della tradizionale torta di riso.

Il lungo tavolo dei Versilia Gourmet

Gli Oscar Versilia Gourmet - Franciacorta

Assegnati, durante una serata magistralmente condotta da Gianluca Domenici e il sempre coinvolgente Claudio Sottili, gli Oscar Versilia Gourmet - Franciacorta. Premio Miglior Chef a Maurizio Marsili del Ristorante Pesciolino Briaco di Viareggio. Premio Migliore in Sala a Cristian Pardini del Ristorante La Dogana di Capezzana Pianore. Premio alla Carriera a Carlo Lemmetti del Ristorante Lo Squalo Charlie. Premio Ristorante dell'Anno a Gilda di Forte dei Marmi. Ma soprattutto Premio Eccellenza Italiana 2023 al Very Special Guest Igles Corelli.

In omaggio a tutti i partecipanti, 144 persone distribuite in un unico scenografico tavolo di 50 metri a sfiorare la battigia, la Guida ai Ristoranti di Versilia Gourmet 2023-2024. Tanti sarebbero i ringraziamenti da fare per le numerose sponsorizzazioni e collaborazioni. Dal patrocinio del Comune di Forte dei Marmi al Consorzio per la tutela del Franciacorta, rappresentato dal Presidente Silvano Brescianini. Un plauso particolare va tributato a tutto lo staff del Bagno Montecristo, che ha mostrato attenzione per gli ospiti e lavorato senza una sbavatura ed a un impeccabile servizio assicurato dai Sommelier Fisar Delegazione Versilia. Ma l'applauso più scrosciante Gianluca lo chiama per Alice Angeli, coordinatrice organizzativa. E lo ottiene.