Dalla cucina al complottismo, Rugiati shock: «In atto manipolazione climatica»

Le troppe spadellate in diretta televisiva hanno fatto perdere il senso della realtà a Simone Rugiati, chef e food advisor. Perché? Beh, per dire che gli eventi estremi degli ultimi giorni che hanno messo in ginocchio l'Italia da nord a sud sono colpa delle manipolazioni climatiche, vuol dire che il senno si è leggermente perso per strada. L’ex concorrente de L’Isola dei Famosi, Pechino Express e Tú sí que vales, e conduttore di programmi tv, infatti, ha spiegato così, ai suoi follower di Instagram, cosa starebbe accadendo in questi giorni: «Mi sono svegliato presto e mi sono messo a leggere i vostri messaggi con video di cantine con acqua e ghiaccio a Milano e l’inferno in Sicilia. Si passa da complottisti a toccare questi argomenti, ma a me non me ne frega niente perché ci sono delle prove: c’è una manipolazione climatica, che è diverso» ha raccontato.

Lo chef Simone Rugiati

Rugiati: «Si può manipolare il clima, in alcune zone si può causare pioggia, si può causare siccità»

Ma non è tutto. Infatti, per il complottista Rugiati, che per sfornare queste dichiarazioni ha sicuramente svolto degli studi accademici per tutta la vita, «da anni vengono spruzzate in area miscele anche solo per non far piovere per un evento di Stato. Si può manipolare il clima, in alcune zone si può causare pioggia, si può causare siccità. Questo adesso è palese se siete curiosi, non vi stupite più di tanto, lo dovete sapere che è così» ha poi concluso.

Insomma, la siccità durata per mesi ad inizio anno, le alluvioni che hanno colpito l'Emilia Romagna a maggio e gli incendi e le tempeste che stanno piegando il nostro paese in queste ultime ore, per delle menti brillanti come Rugiati, sarebbero frutto di manipolazioni di chissà chi. E non, forse, degli stessi essere umani che negli ultimi decenni hanno portato allo sfinimento il nostro pianeta con comportamenti sbagliati, arrivando ad adottare delle pratiche sostenibili solamente in tempi recenti...