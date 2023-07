Derflingher e Maddalozzo tra i protagonisti del Festival Gastronomico Xcaret 2023

Diversi esponenti del mondo gastronomico si sono riuniti per la prima volta nella Riviera Maya grazie al Festival Gastronomico Xcaret 2023, che mira a mettere in evidenza l'innovazione e la tradizione culinaria del Messico attraverso degustazioni, conferenze, abbinamenti, degustazioni e cene speciali con più di 15 chef di fama. Il Festival Gastronomico Xcaret 2023, in onda all'Hotel Xcaret Arte fino al 30 luglio, sta accogliendo ospiti e appassionati desiderosi di scoprire le tradizioni della gastronomia messicana, così come le novità presentate dai vari relatori del mondo culinario. Tra questi, figura il celebre chef e presidente di Euro-Toques Italia, Enrico Derflingher, noto per la sua maestria nella cucina e il suo impegno nel promuovere la cultura culinaria italiana a livello internazionale.

Carlos Gaytan, Fabio Silva, Franco Maddalozzo, Enrico Derflingher e Gianni Tarabini

Presenti anche Roberto Bava, partner dell'associazione coi suoi vini, Franco Maddalozzo, culinary director del resort, che ha voluto fortemente questo evento, e Fabio Silva e Gianni Tarabini a completare la delegazione.

Enrico Derflingher, Albert Adrià e Fabio Silva

Tutti gli chef ospiti al Festival Gastronomico Xcaret 2023

Oltre a Derflingher, i padroni di casa di questo festival sono anche gli chef che compongono il collettivo gastronomico di Grupo Xcaret, tra cui Virgilio Martínez (vincitore del 50 Top Restaurants), Carlos Gaytán, Martha Ortiz, Jonatan Gomez Luna, Alejandro Ruiz, Roberto Solís, Mao Montiel, Paco Méndez, i fratelli Rivera-Río, Luis Arzapalo, Miguel Bautista e Franco Maddalozzo, insieme a Sandra Fernández e Maycoll Calderón. Il Festival ospita anche esperti, relatori e artigiani del mondo gastronomico e delle distillerie, tra cui Albert Adriá, Gianni Tarabini, Bertha González Nieves, Fabio Silva, Janice Wong, Olivier Fernández, Jesús Escalera, Ezequiel Hugo Hernández Zúñiga, Tam Chudaree, Iván Arias, Graciela Ángeles e molti altri.

A destra, Virgilio Martinez, chef del miglior ristorante al mondo

Gli ospiti hanno l'opportunità di conoscere e scoprire una varietà di argomenti, come la pesca sostenibile, le distillerie di agave, le tradizioni della gastronomia messicana, la creazione di salse, la tracciabilità nel mondo del caffè, la storia del vino messicano, la cioccolateria, la pasticceria e molto altro ancora.

I temi delle conferenze al Festival Gastronomico Xcaret 2023

Durante la cerimonia di chiusura dell'evento, che avrà luogo presso il Parco Xcaret, la chef Janice Wong stupirà gli ospiti creando un'opera d'arte in cioccolato, mentre le deliziose creazioni di cocktail saranno curate da Maycoll Calderón. A corollario dell'evento, si svolgerà la cena tematica "Salón México", preparata dal Colectivo Gastronómico di Hoteles Xcaret. Il Festival Gastronomico Xcaret 2023 ha offerto e offrirà una serie di conferenze, tra cui: