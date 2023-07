Salt Bae ancora nei guai? Cameriera costretta a mostrare i piedi a un ricco cliente

Sembra proprio che Salt Bae abbia una calamita per le polemiche. Il noto imprenditore turco, a capo di una catena di luxury steak house in giro per il mondo, è un personaggio a dir poco discusso, dal potere di attirare periodicamente su di sé critiche e controversie. L’ultima in ordine cronologico? Pare come una sua cameriera, dipendente in uno dei ristoranti di Salt Bae dal 2019 al 2021, poco prima di lasciare il suo ruolo sia stata costretta a mostrare i piedi a un facoltoso cliente, oltre a subire molestie.

Salt Bae di nuovo nei guai: ex cameriera gli fa causa

Sembra come la donna sia stata pressoché costretta a soddisfare l’ospite, considerando anche la politica dei locali dell’imprenditore turco che ruota attorno il compiacimento totale (o quasi) delle richieste dei propri clienti. Nello specifico la cameriera ha dovuto mostrare i propri piedi all’uomo, soprattutto perché il cliente era noto per le sue laute mance ai dipendenti del locale, soprattutto le donne.

Salt Bae: il noto e controverso imprenditore turco

Per questo motivo Cattysha Flores, questo il nome dell’ex cameriera, ha intentato causa a luglio 2021. Ad aggravare ulteriormente la situazione anche un altro episodio, sempre con la sfortunata Cattysha nel ruolo di protagonista. La donna infatti ha raccontato di come, in un’altra occasione, un cliente ubriaco l’avesse avvicinata in modo molesto, chiedendo ripetutamente di esser baciato.

Polemiche per Salt Bae: quell’episodio con Messi

Come detto Nusr Et, questo il vero nome dell’imprenditore e macellaio turco, non è nuovo a circostanze controverse. Dentro e fuori dai suoi locali, la cui clientela in buona parte è composta da vip soprattutto tra attori, cantanti e sportivi. Leo Messi, quando ha possibilità, non manca occasione di cenare in uno dei tanti ristoranti in giro per il mondo di Salt Bae, postando e condividendo foto e video dei “servizi-show” capaci di contribuire a diffondere la fama della catena.

Salt Bae e la foto della discordia con Messi

Un eccesso di confidenza, da parte del macellaio turco, quando a margine dell’ultima coppa del mondo lo stesso Nusr Et è entrato in campo per farsi una foto con un Messi apparso quantomeno infastidito dalla presenza di un personaggio che, su quel campo, non sarebbe nemmeno dovuto entrare. Tante le critiche piovute sull’uomo, capace di creare controversie non solo all’interno dei suoi locali (in primis per i prezzi spesso folli delle sue portate) ma pure al di fuori.