Cena stellata in ricordo del poeta Robert Burns

Sposalizio nel nome della poesia quello che è stato celebrato tra la qualità di materie prime e prodotti scozzesi e il saper fare gastronomico italiano in occasione della Burns Night (25 gennaio), la serata in onore di Robert Burns, celebre poeta nazionale di Scozia. L’Ambasciata britannica a Roma, in collaborazione con Scottish Development International, l’agenzia ufficiale del governo scozzese che promuove i rapporti commerciali tra la Scozia e i mercati esteri, ha infatti organizzato una cena dedicata alle eccellenze della gastronomia scozzese nella splendida cornice di Villa Wolkonsky, residenza dell'ambasciatore. Cuore dell’evento è stato il menù creato dallo chef Giuseppe Di Iorio del Ristorante Aroma (una Stella Michelin). Ad affiancarlo è stato Dario Pizzetti, resident chef di Villa Wolkonsky: i due hanno collaborato nella creazione di sette portate tese a valorizzare i capisaldi della gastronomia del Paese.

Lo chef Giuseppe Di Iorio al lavoro

Cena stellata a base di prodotti scottish

Oltre alle poesie di Robert Burns, le protagoniste della serata sono state le eccellenze gastronomiche della Scozia. A cominciare dai prodotti ittici: l’Italia è il quarto importatore a livello mondiale di pesce, crostacei, molluschi, invertebrati acquatici e preparati ittici provenienti dalla Scozia. E così in occasione della Burns Night, il re della tavola è stato il salmone, presente in ben tre varianti: il salmone fresco dell’Atlantico, il salmone leggermente affumicato con i trucioli di quercia ricavati da vecchie botti di whisky (dall’aroma intenso e dal gusto persistente) e quello affumicato e marinato con sale, zucchero di canna, pepe e whisky.

Serviti piatti e bevande rigorosamente scozzesi

Per quanto riguarda il pairing, dopo un’entrée con un cocktail a base di gin Shetland Reel Rhubarb & Bramble dell’omonima distilleria, le sei portate principali dello chef Di Iorio sono state accompagnate dalle birre artigianali di Loch Lomond Brewery, eccellenza del settore. L’haggis neeps and tatties, ossia con purè di rapa (neeps) e di patate (tatties), è stato servito con il whisky Glasgow 1770 Peated (vincitrice dello Scottish Whisky Award 2020 come migliore distilleria dell’anno) e il dessert, infine, è stato abbinato al whisky 15 Years Old che fa parte della più antica distilleria tutt’ora attiva di Scozia (vincitrice del titolo Icons of Whisky 2022 Distiller of the Year).

In cucina lo chef stellato Giuseppe Di Iorio

Per valorizzare i prodotti ittici scozzesi sono state scelte le mani esperte dello chef Giuseppe Di Iorio del Ristorante Aroma di Roma. All’ultimo piano di Palazzo Manfredi, con vista panoramica sul Colosseo, il ristorante, premiato con una Stella Michelin, è non solo una delle terrazze più affascinanti della Capitale, ma anche il teatro ideale per esaltare la creatività dello chef e della sua brigata.

La cena è un omaggio al poeta Robert Burns

Le sette portate ideate dallo chef sono state introdotte a tavola sui versi di sette composizioni di Robert Burns, poeta nazionale scozzese, nato ad Alloway, sulla costa a sud-ovest della Scozia, proprio il 25 gennaio del 1759 e morto il 21 luglio 1796 a soli 37 anni, dopo una vita provata da sregolatezze etiliche e sentimentali, problemi finanziari e dal duro lavoro nei campi (venne definito dai contemporanei il "poeta aratore").