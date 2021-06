Con il Giro d'Italia, Euro-Toques riparte con slancio

Pubblicato il 02 giugno 2021 | 08:00

Una ricetta per tappa: la cucina di Euro-Toques per il Giro d'Italia

Una ricetta per tappa, a chilometro zero

a maggio laha potuto riaprire. Un punto fermo, una svolta. Dopo tanta sofferenza siamo carichi e pronti. L’può finalmente rappresentare il momento dellae del riscatto per ile per quello deglie delle manifestazioni che ne fanno un centro di gravità.Una ripartenza segnata però anche da un sorriso amaro. Quanti colleghi durante i mesi passati, devastanti, sono stati costretti a gettare la spugna e a virare verso altre professioni. Si parla di decine di migliaia di ristoranti in cerca di personale, tra. Una domanda impressionate, mai vista. Stiamo vivendo una transizione che ha il sapore della ricostruzione.Su questo frontesi sta muovendo con determinazione. Si è appena conclusa la nostra partecipazione alche ha visto i cuochi dell’associazione protagonisti delle 21 tappe con 21d’autore. Partenza l’8 maggio da Torino e gran finale il 30 a Milano. Ogniha rappresentato il suo territorio attraversato dal Giro e ha realizzato una ricetta dedicata con ledella regione o della città della singola tappa. Unin piena corsa, itinerante.Le ricette sono state filmate e diffuse sul sito Corriere-Cook , suie pubblicate sul Corriere della Sera nell’ambito delle pagine “”. È stata una vetrina importante, seguitissima. Abbiamo raccontato il nostro lavoro, le eccellenze gastronomiche regionali, la cucina deldi alto profilo. La collaborazione cone il Giro è stata l’occasione per ripartire e far conoscere ovunque la poliedricità, davvero unica, della nostra gastronomia. Una cassa di risonanza mediatica che la, dopo 15 mesi di sigilli, si è meritata. La voglia di tornare alla normalità è tanta. Nel mese di maggio si è espressa con i sapori della volata. E ora si va avanti di slancio. Motivatissimi.