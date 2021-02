Dal confronto online parte la promozione dell'educazione alimentare

Pubblicato il 09 febbraio 2021 | 07:04

Una Carta dei Bambini per dare ai più piccoli i piatti "giusti" anche al ristorante





l rovescio della medaglia di questache sta logorando il Paese e flagellando molte sue anime produttive è stata la possibilità di attivare nuove formule di. In passato le delegazioni europee diriuscivano a impostare un calendario di incontri molto ridotto. Ma da circa 6 mesi, ogni lunedì, grazie alle, le riunioni a cui partecipano le 20 rappresentanze disono una realtà. Meeting online che permettono un confronto costruttivo e stimolante , dove analizzare tematiche, proposte e spunti di riflessione. Una comunità attiva e dinamica. Tavole rotonde che si rivelano anche base di lancio per nuovead ampio respiro.È il caso del, un progetto in elaborazione da mesi, di cui alcune linee guida sono state esposte alla Commissione e al Parlamento europei. Chiediamo sia certificata l’opera degliEuro-Toques che utilizzano come regola ingredienti di alta, freschi e stagionali. Una presa di posizione netta che segnali la distanza da quelli industriali, quando frutto di una produzione esasperata. Un esempio? Porte aperte alla carne proveniente dagli allevamenti delallevato all’aria aperta e nutrito con foraggio naturale, rispetto alla tendenza che vuole l’avanzata di produzioni massive da laboratorio.In seconda istanza ci si deve muovere in prospettiva, sul lungo periodo. Risulta quindi fondamentale l’, impartita fin dallegenerazioni, anche quando sono al ristorante con i genitori. Grazie aelaborati dagli chef Euro-Toques e dedicati a loro, i bambini hanno l’opportunità di scoprire e apprezzare il gusto degli ingredienti affinando così il loro palato.I nostri figli hanno bisogno di scoprire in autonomia i sapori delle materie prime e le loro sfumature, nutrendosi in modo bilanciato anche al. Laproposta da Euro-Toques International è un primo passo importante per una piacevole e costruttiva educazione al cibo, al gusto, agli alimenti.