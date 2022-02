Confronto per crescere: Enrico Derflingher incontra i giovani cuochi

Come si sostengono le menti delle nuove generazioni di cuochi? Fondamentale potersi confrontare direttamente con i maestri. Così gli studenti delle classi terze, quarte e quinte dell'Istituto Prealpi di Saronno (indirizzo alberghiero), in provincia di Varese, hanno incontrano Enrico Derflingher, presidente di Euro-Toques Italia e International e ambasciatore della Cucina italiana nel mondo. L’incontro si è svolto questa mattina, 1° febbraio, ed è stato organizzato dall’amministratrice Angela Strano, dal direttore fondatore dell’Istituto Carlo Manzoni, dal preside Franco Marano, dallo chef Carlo Mazara e dal maître Stefano Alecci.

Enrico Derflingher con gli studenti



Lo chef di regine e presidenti

Un incontro di grande importanza per gli studenti che hanno potuto confrontarsi con una delle personalità più importanti della cucina: diplomatosi nel 1977 all’Istituto Alberghiero di Bellagio (Co), Derflingher, dopo aver compiuto un percorso di formazione nei grandi alberghi e nei ristoranti di tutto il mondo, a soli 26 anni è divenuto, infatti, lo chef della Casa Reale inglese mentre nel 1991 è stato chef alla Casa Bianca. Dopo queste sue prestigiose esperienze lo chef è tornato a casa alla Terrazza dell’Eden di Roma, dove è rimasto per nove anni conquistando anche la stella Michelin; poi si è spostato al Palace Hotel di Saint Moritz. In Giappone con il suo gruppo apre e gestisce in otto anni oltre 30 ristoranti italiani, tra cui l’Armani Ginza Tower di Tokyo.



Lo chef è stato consulente al CastaDiva Resort di Blevio (Co) e ha aperto a Taiwan il ristorante Il Mercato. Nel 2019 ha avviato un nuovo progetto di Catering e Banqueting insieme al gruppo Lanzarotti, proseguendo poi con nuovi ambiziosi progetti in Cina, tra ristorazione e scuole di Cucina italiana.

Numerosi i riconoscimenti e le onorificenze che rendono omaggio al suo talento: quattro volte nominato tra i primi dieci chef al mondo nella “Five Star Diamond Award” e premiato “Fuoriclasse” al Vinitaly 2011. Nel 2008 Derflingher è stato premiato quale Migliore chef del mondo. Nel 2014 è stato nominato Commendatore della Repubblica italiana e Ambasciatore della Cucina italiana dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

Nel 2012 è stato eletto presidente di Euro-Toques Italia, rieletto poi nel 2018. Nel 2015 è stato eletto presidente di Euro-Toques International; dal 2017 al 2021 è stato co-presidente insieme a Jean Castadot, presidente di Euro-Toques Belgio; a ottobre 2021 è stato eletto presidente internazionale unico.



L’augurio di Derflingher ai giovani cuochi

L’evento, che ha visto coinvolti gli studenti delle classi terze, quarte e quinte dell’indirizzo alberghiero, si è svolto martedì 1° febbraio dalle ore 10 alle 13 all’Istituto Prealpi di via San Francesco a Saronno. «È stato per me un grande piacere poter presenziare a questo evento - ha commentato lo chef a Italia a Tavola - Per la nostra associazione la formazione dei giovani è da sempre una priorità. Sono felice anche di aver potuto condividere questo momento con Carlo Mazara, amico e collega, e i ricordi della sua bella Sicilia. Ottimo anche il menu che gli studenti hanno preparato con noi. Spero di essere stato un buon esempio per questi giovani che si approcciano al mondo della cucina. Io ricordo ancora con immenso piacere quando ero studente e incontrai a scuola Gualtiero Marchesi che ci raccontò la sua carriera. Ora mi auguro che anche tra questi banchi esca un talento emergente».