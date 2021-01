Cucine invisibili e cuochi fantasma: quando aiutare è una missione

Pubblicato il 29 gennaio 2021 | 07:02

I

George, Amadou, Adriana, Maurizio

n questo anno difficile per tutti, in particolare per la ristorazione, ho avuto modo di scoprire una realtà nuova, una cucina che non conosce sosta, che lavora a ciclo continuo e che non si trova recensita su nessuna rivista di settore.nell’indifferenza totale di chi scrive di cibo. Nessuna recensione, nessuna intervista, nessun food blogger. Sono leche ogni giorno affollano le mense dellaa Milano. I cuochi fantasma di queste cucine hanno però un nome e una missione:, capo chef, è il responsabile, milanese di adozione; il viceè di Tbilisi (Georgia);, aiuto cuoco, è del Senegal;del Gambia;pugliese. Un vero melting pot di esperienze, storie incredibili e tanto sacrificio.grazie alle donazioni di tante aziende del settore che sostengono questa realtà che aiuta chi ha perso tutto e dà un ricovero ai poveri, che purtroppo sono sempre in aumento, in particolare in questo anno difficile. Ilqui non è esperienza sensoriale ma necessità di vita e in un certo senso. La visione di Padre Clemente, vero deus ex machina di questa realtà, è dare aiuto senza se e senza ma ad ogni persona, nessuno chiede chi sei e da dove vieni, ma si dà solo accoglienza e un sorriso. Maurizio scrive i suoi menu senza fronzoli o fantasie gastronomiche, basandosi solo sullaLe cucine invisibili e i cuochi fantasma sono tanti in Italia e nel mondo., magari sostenendo il loro lavoro con la solidarietà di un “grazie”. Certo fanno più clamore le code di poveri alla ricerca di cibo, rispetto a chi lavora per aiutarli. Credetemi amici lettori, nelle cucine invisibili si vive un’esperienza unica, fatta di storie e di un’umanità che ci apre ad una: non si parla di stelle, forchette o cappelli, nessuno dei cuochi fantasma anela ad entrare nelle “Guide”. Mi viene in mente una canzone di Ligabue, “Una vita da mediano” quando dice «sempre lì lì nel mezzo... e vinci casomai i Mondiali». Penso che Padre Clemente, Maurizio, George, Lamin, Amadou e Adriana il loro piccolo Mondiale lo abbiano già vinto. Sempre lì lì nel mezzo.