Cuochi di Como in lutto: morto Cesare Chessorti, storico presidente

Pubblicato il 29 maggio 2021 | 15:28

Cesare Chessorti

Una vita dedicata alla cucina e alla famiglia

Tanti i riconoscimenti ricevuti

Il saluto dei colleghi e il ricoedo di Drflimghr (Eurotoques)



a gastronomia comasca ha perso un suo importante maestro:, e membro Euro-Toques Italia. I fenerali si svolgeranano lunedì ad Orsenigo (Co) alle 14,30 al cimiterio maggiore.. Nato a Lecco nel 1954, Chessorti comincia nel 1969 come apprendista alla Gastronomia Origgi Erba, per poi passare a commis di cucina al Ristorante Ca Bianca Oggiono (Lc) fino ad, dove rimarrà quasi vent’anni, raggiungendo poi l’apice nel ruolo diA celebrare una vita di impegno e dedizione, i, oltre all’affetto di molti: Maestro di cucina nel 2009 per la Federazione Italiana Cuochi e Cavaliere nel 2013. Negli ultimi anni è stato consulente ristorativo e collaboratore di Enaip per corsi di aggiornamento ed eventi. E presidente provinciale cuochi Como dal 2011 fino al 2019 quando diventa presidente onorario.

A dare la notizia della scomparsa i compagni di viaggio dell’associazione provinciale Cuochi di Como: «È sempre difficile trovare le parole in momenti come questi – scrivono – Sei entrato nel cuore di tutti perché non poteva che essere così, animo buono, gentile e sempre altruista. Grazie maestro, grazie presidente, grazie grande Cesare. Fai buon viaggio. L’associazione Cuochi di Como si stringe in un grosso abbraccio e porge le condoglianze alla famiglia».

Il presidente di Eurotoques Italia, Enrico Derflimgher, lo ricorda invece come «un amico carissimo che conoscevo da oltre 20 anni e col quale ho collaborato in molti grandi eventi. Fra questi anche quello del 2015 proprio al Casinò di Campione dove ero stato eletto presidente di Eurotoques Internationational. Era un grandissimo lavoratore, una persona gentile e sempre dispobile con tutti a dare una mano. È una grande perdita per la nostra associazione e per il mondo dei cuochi italiani».