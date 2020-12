Debic fonte di ispirazione per le ricette da ricorrenza

Pubblicato il 12 dicembre 2020 | 07:27

“Pensavo ad uno strudel di mele...” e “Insalata di rinforzo 2.0”

Le Prugne della California

on “” e “” lo chef, culinary advisor di Debic, celebra idi storia dell’azienda. Due ricette da ricorrenza adatte ad ogni stagione, ma che nel periodo delle festività natalizie si rivelano ancor più in grado di colpire nel segno. Per queste elaborazioni, una salata e una dolce, sono stati utilizzati la panna Culinaire Original , Burro tradizionale, Parfait e Panna White 35% Debic. Prodotti che sanno esaltare i sapori bilanciando le elaborazioni gastronomiche.Con le sue referenzeoffre valore aggiunto e contenuto di servizio agli operatori della ristorazione che, come ha dimostrato Antonio Cuomo, possono trarre unapressoché illimitata. Un tocco aggiuntivo di eleganza per il palato e di appeal che per un piatto da ricorrenza è un elemento distintivo.«L’Insalata - spiega Cuomo - è un piatto della tradizione campana, un antipasto vegetale per la tavola dei giorni di festa. Culinaire Original Debic è la panna che si adatta a tutte le operazioni di cucina, caratterizzata da grande cremosità e consistenza. “Pensavo ad uno strudel” è invece un’elaborazione più complessa che sviluppa i concetti di innovazione e di recupero: dal panettone delle feste nasce un dessert che accompagna il dopo festività. Sapori invernali che si esprimono nelle varie consistenze dello strudel. Burro Tradizionale, Parfait e Panna Stand&Overrun Debic alle caratteristiche di profumo, gusto e intensità aggiungono un’estrema versatilità di utilizzo. Alta gamma a disposizione di ogni professionista».Per informazioni: www.debic.com