Il digitale nell'universo Fic: un'opportunità di crescita

Pubblicato il 05 febbraio 2021 | 07:01

La tecnologia, se usata con coscienza, può migliorare comunicazione e lavoro





ebbene nei primi due decenni del nuovo millennio l’uso delleabbia in generale registrato un enorme aumento in termini di tempo, funzioni e utenti, l’apice - tra computer e smartphone, app e- è stato registrato proprio nei mesi dell’anno appena trascorso, a causa dell’isolamento di miliardi di persone per contrastare la diffusione dellaQuando questoci lascerà, com'è naturale che sia, su ognuno di noi e sull’intera collettività resteranno le abitudini dei "nuovi modi di relazionarsi", che assieme a nuove consapevolezze sopraggiunte, porteranno tutti a cambiare il proprio modo di guardare al futuro.A causa di questa emergenza sanitaria su scala mondiale, infatti, la vita di moltissime persone è diventata per necessità molto più digitale che fisica. Le “nuove tecnologie” si sono messe a disposizione per farcicon il mondo esterno e con i nostri cari lontani; ci permettono dicomodamente in pantofole da casa o di giocare addirittura in gruppo e a distanza. Colmano i "tempi morti" delle nostre giornate e ci consentono di mantenere unall'interno di una società costretta a distanziarsi per ragioni di sopravvivenza! Insomma, le tecnologie digitali stanno dimostrando il loro enorme potere: aiutare l’essere umano a rimanere entità “sociale”.Sono sempre stato un patito di queste nuove tecnologie. Il mio approccio a questo mondo da tanti demonizzato - chi per scarsa dimestichezza, chi per paura il digitale possa dimostrarsi un nemico del sociale - è forte e quotidiano, ma opportunamente gestito nell’arco della giornata. Insomma: non c'è per me pericolo di “assuefazione”. Ho sempre preso le dovute distanze e precauzioni rispetto a questo “mondo”. Ritengo - e ne sono sempre più convinto - che un uso intelligente della tecnologia aiuti la persona ad aprirsi mentalmente (come è accaduto ad esempio nel primo), purché si mantenga la giusta consapevolezza circa il suo utilizzo.Già dal mio primo insediamento come presidente della(oltre 5 anni fa), ho voluto fin da subito potenziare la digitalizzazione del nostro ente, specialmente per quanto riguarda l'informazione e la comunicazione diretta tra i soci, il gruppo dirigenziale e i vari compartimenti e dipartimenti Fic.e servizi didedicate, cartelle Dropbox condivise ed altri servizi ancora, allo scopo di agevolare e semplificare il grosso del lavoro che la nostraalimenta con le numerosissime attività e i tanti servizi messi in campo per i nostri tesserati (e per l’intera categoria).Voglio ricordare due importanti iniziative. La raccolta di dati e firme attraverso la nostra App Fic per il riconoscimento, richiesto al, di “attività usurante” in riferimento al nostro mestiere, con le potenziali gravi patologie che ne possono derivare. L’avvio diFic in, in piena emergenza sanitaria, con appuntamenti quasi quotidiani sui nostriQuest’ultima esperienza è stata particolarmente apprezzata dai nostri tesserati, tanto che per il futuro abbiamo programmato, in particolar modo per le delegazioni estere della Federazione, una serie di- il merito va a chi si è occupato della loro organizzazione, la segreteria di Roma e i sociFederazione italiana cuochi all’avanguardia quindi, sempre pronta e aperta alle novità di questo mondo, anche se il nostro (di) si basa su manualità e sensibilità, per il cibo e per il gusto. Qualcosa che nel nostro mestiere nessuna macchina o tecnologia digitale al mondo potrà mai virtualmente riprodurre.