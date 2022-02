Dodici cuochi di fama mondiale riuniti per parlare di cultura gastronomica: è Dinner Incredible

La cucina può essere uno straordinario strumento in grado di mettere in connessione tradizioni e culture. Lo sa bene Giorgio Diana, cuoco cagliaritano che insieme al collega olandese Jacob Jan Boerma ha dato vita a Dinner Incredible, un tavolo di confronto tra dodici chef di fama mondiale. Il primo appuntamento è fissato a Bangkok, in Thailandia, dal 24 al 26 febbraio.

Dinner Incredible: cultura gastronomica da tutto il mondo

Dal 24 al 26 febbraio la capitale della Thailandia ospiterà la prima tappa di Dinner Incredbible, un evento che ha come obiettivo connettere le tradizioni e le culture di tutto il mondo attraverso il medium comunicativo della cucina. Come? Attraverso incontri che coinvolgono dodici cuochi di fama mondiale che partiranno dalla conoscenza e dalla scoperta delle materie prime caratterizzanti del luogo scelto, mentre ogni location sarà arredata in modo da riflettere ed esaltare la cultura enogastronomica e i prodotti principali della nazione che ospita quella tappa.

Il futuro è ancora da programmare

La prima tappa sarà quindi a Bangkok, mentre i futuri eventi sono ancora da stabilire. Ad ogni tappa seguirà un after movie che racconterà gli eventi della serata e presenterà il successivo appuntamento di Dinner Incredible.

Gli chef coinvolti in Dinner Incredible

Gli chef partecipanti e ospiti della manifestazione sono Nelson Chantrawan di Bangkok, Dimitris Katrivesis di Tinos (Grecia), lo chef svedese Ebbe Vollmer, Fatmata Binta, cuoca della Sierra Leone, Manu Buffara, chef brasiliana di Curitiba, Ruben Arnanz (Spagna), Moeen Abuzaid, di Amman (Giordania) Christian Herrgesell, cuoco di origini tedesche, Dieter Koshina dall'Austria e Paolo Casagrande dall'Italia.