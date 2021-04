Dolce o salato, il gelato non può mancare al ristorante

Pubblicato il 13 aprile 2021 | 10:30

I

Gelato al ristorante, l’obiettivo è ottenere un effetto “wow”



n tutto il mondo,. Per non parlare della tendenza sempre più diffusa ad utilizzare il gelato anche nelleper arricchire qualsiasi piatto. Grazie a strumenti per la preparazione del gelato sempre più piccoli e a soluzioni come macchine di tipo Pacojet,, lasciando ampio spazio alla creatività e garantendo un ottimo margine di guadagno a livello di business. Il gelato è composto da pochi ingredienti di base: cristalli di ghiaccio, globuli di grasso, zucchero e bolle d’aria.. Per questo si può affermare che non esiste una sola ricetta per tutti i tipi di gelato. La chiave è capire come questi diversi ingredienti interagiscono.Per il cuoco o ristoratore professionista, una soluzione per ottimizzare il lavoro è. Ad esempio una base per i gusti di nocciola/cioccolato e una base per quelli fruttati. Questo permetterà di non dover calcolare ogni volta la dolcezza, l’intensità e la lavorabilità del composto. Per un gelato di buona qualità, è necessario prendere in considerazione i seguenti parametri: quantità totale della materia secca, percentuale di solidi del latte (non grassi), percentuale di grasso del latte, punto di congelamento, intensità della dolcezza. È poi importante tenere conto del punto di congelamento e della temperatura di servizio del gelato.Si ottiene una ricetta perfetta se si riesce a creare il. Una buona prassi consiste nell’utilizzare undel gelato, da cui poter ricavare le varie ricette. In questo modo il peso degli ingredienti può essere regolato facilmente e l’impatto di questo cambiamento sarà immediatamente visibile e ottimizzerà il lavoro in cucina o in laboratorio.«Il gelato nella ristorazione - spiega Antonio Cuomo , Culinary Advisor Debic - è una “moda” che sta crescendo in questi ultimi anni. La clientela è sempre più preparata in fatto di cibo e curiosa di scoprire piatti innovativi. Le aspettative sono sempre più alte e larappresenta per i professionisti un valido aiuto per cercare di soddisfare tutte le esigenze e le richieste del pubblico, abbassando nel contempo i tempi di lavorazione».«Il, nella versione dolce ma soprattutto in quella salata, viene utilizzato per dare un “” ai piatti - prosegue Cuomo - giocando da un lato sule dall’altro sull’accostamento tradifferenti. È buona prassi cercare sempre di equilibrare la ricetta nel. La struttura finale non deve essere troppo “scioglievole” né troppo “rigida”. La scelta della panna in questo caso può rivelarsi fondamentale in base alla tipologia di ricetta che si vuole realizzare e al risultato che si desidera ottenere». Debic da sempre rappresenta la risposta ai bisogni specifici dei professionisti - assicura Cuomo - con un’ampia gamma di prodotti che sono ottimi sia in termini di qualità che in termini di praticità e di utilizzo. Una panna come ladi Debic è un valido alleato nella preparazione del gelato poiché permette di ottenere unain termini di volume, garantendo inoltreed equilibrio dei grassi. La, infine, facilita la realizzazione della ricetta e risolve in parte anche il problema del rapido scioglimento del gelato».RICETTE:Per informazioni: www.debic.com