Dubai Food Festival. Protagonista la Cucina italiana

Paolo Gramaglia e Davide Gardini

A Dubai protagonista Paolo Gramaglia

Con Gramaglia anche Gardini

ubai all’avanguardia su tutti, negli ultimi mesi è tra ledel mondo che forse più delle altre è stata capace di scrivere una nuova pagina di ritrovata normalità che ha consentito soprattutto al mondo delladi rilanciare la sua corsa con una nuova accelerazione.Mentre insi discute di chiusure, ristori e speranza di riapertura per la ristorazione che attende sempre più stanca che i “colori siano quelli giusti “, lo chef, 1 Stella Michelin del ristorante President di Pompei e membro Euro-Toques vola a Dubai per lavoro come già abbiamo raccontato in questo articolo noi di Italia a Tavola in anteprima Il, importantissimo evento del settore gastronomico che si sta tenendo in questi giorni nella città degli Emirati Arabi Uniti, vede protagonista questa seconda settimana di aprile lo chef stellato pompeiano il quale porterà la sua cucina all’esclusivo ristorante Bice dell’Hotel Hilton di Dubai, durante tre “”, che vedranno fondere in un unico menu la cultura gastronomica italiana con l’estro creativo dello chef stellato pompeiano. Incon lo chef Gramaglia ci sarà lo chef residence, giovane e validissimo chef italiano protagonista da tempo della cucina italiana negli Emirati.«Essere nuovamente negliè un grande privilegio ed al contempo una notevole responsabilità - dice Gramaglia – perché a Dubai non porto solo il mio lavoro, ma con esso la tradizione e la cultura delle eccellenze agroalimentari italiane, speciali nei profumi e nei sapori, che rendono unico il colore ed il gusto del “”».