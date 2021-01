Epico, navigante, marinaio: Oreste Romagnolo si racconta

Pubblicato il 14 gennaio 2021 | 06:29

da bambino sogna di vivere su uno scoglio. Coltiva la suae apre una società di charter. In Estate fra Terracina e le isole, in Inverno ai Caraibi. L’lo attrae. Vende le barche e acquista la gioielleria di un amico. Quando racconta come è diventato cuoco scomoda la Maga Circe e Ulisse, complici insieme a chi, già da un po’, mangia i suoi piatti. Il ristoranteè su uno scoglio a picco sul mare. Poi arriva, sua compagna di vita e di lavoro. Orestorante diventa celebre in Italia e nel mondo vip degli yacht. Il suo modo di trattare il pesce crudo con gli agrumi, i suoi abbinamenti con legumi e verdure risalgono a tempi non sospetti. Nel frattempo nasce(pochi sanno che lo Stregatto si chiamava Oreste) e un allevamento di orate e spigole biologiche.La storia continua con, osteria di pesce, che, insieme al nuovo lavoro all’Eataly di Roma, lo convince a chiudere Orestorante. Sono 4 gli anni che lo vedono protagonista a Roma con la sua arte di trattare il pesce. Oreste, come in un romanzo epico, non si ferma mai e nel 2020 inventasulla spiaggia di Santa Maria. Qui evolve la sua. Mentre Orerock e Oresteria navigano in acque sicure preparando asporti, di questi tempi, per ogni tasca e necessità di chi ama la vita in barca, Oreste già pensa ad una nuova formula di locale che vorrebbe chiamare. Vi aggiorneremo quando i tempi saranno maturi.Un grande marinaio, velista e pescatoreLe pizzette fritte di mia nonna e i bignè al cioccolato di mia madreLa vistaQuello che dovrò ancora inventareUna piccola barca a velaGli spaghetti alla Nerano del ristorante Maria Grazia, la pizza di Franco Pepe, il raviolo del San Domenico di ImolaIl vinoIl cioccolato fondente e il tartufo nero di BagnoliScarso... il necessario per la sopravvivenzaI cavoletti di Bruxelles e la cannella, li detesto entrambiI miei amici e amicheI quadri di Vincent van Gogh, anche se molti giornalisti come Simone Perotti sostengono che siano quelli di Kandinsky“Mediterranean Sundance” suonata da Al Di Meola, John McLaughlin e Paco De LuciaPer informazioni: www.oresteria.it