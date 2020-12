Euro-Toques Italia, delegazione diplomatico-culinaria

Pubblicato il 25 dicembre 2020 | 07:37

onostante tutto, la missione diper promuovere i valori della nostra cucina nel mondo, pur tra mille difficoltà, prosegue. Erano in programma le trasferte a Praga, Budapest e Varsavia, ma a causa dei blocchi danon siamo riusciti a raggiungere Repubblica Ceca e Ungheria. Inè stato però un vero successo. Abbiamo avuto contatti con le scuole alberghiere e in diverse trasmissioni televisive è stato mandato in onda il nostro show cooking che ha avuto come protagonista il: oltre 7 milioni di spettatori.E questa è una notizia importante, perché Euro-Toques Italia, con il supporto dell’, si sta muovendo per aprire canali commerciali importanti. Siamo una delegazione culinaria. A Varsavia siamo già in contatto con un importatore di nostri prodotti – oltre mille referenze – e con un cuoco stella Michelin,, che dal 2021 sarà accolto nella nostra associazione professionale.In Polonia, per quanto riguarda lae il suo indotto, il terreno è molto fertile. Nel 2019 l’universo Horeca locale ha raggiunto un valore di 7,25 miliardi di euro con un trend positivo ormai da oltre 5 anni e con un incremento del 10% rispetto al 2018. La cucina italiana inoltre è quella più amata dai polacchi, seconda solo a quella di casa.Nelle maggiori città ci sono circa 1.650 ristoranti che offrono cucina italiana, ma se aggiungiamo le altre, e di rilievo, come Lublin o Czestochowa, il numero sale a oltre 2mila. Da sottolineare che tra i locali che offrono cucina italiana solo una piccola percentuale è di proprietà italiana.Un trend sicuramente positivo in merito all’utilizzo dei nostri prodotti in gastronomia, ma scarsa ancora l’attenzione per quelli di qualità e con certificazioni europea e basso il livello di. C’è molto da fare e il percorso è tracciato. Per questo tra gennaio e marzo saremo di nuovo in Polonia, ma ci sposteremo anche a Praga e a Budapest per continuare la nostra opera di promozione diplomatico-commerciale.