Euro-Toques Italia fa rete per alimentare la solidarietà

Pubblicato il 02 marzo 2021 | 07:08

Euro-Toques in prima linea all'iniziativa solidale calabrese

è stata tra i partner di un’iniziativa di alto valore in: “”. Si tratta di un progetto voluto dalla società Us Vibonese Calcio 1928, ha preso vita grazie alla collaborazione di 50 cuochi calabresi e di alcune aziende food & beverage del territorio. Per due settimane, nell’ambito dell’azione congiunta denominata “La solidarietà è servita”, le brigate hanno preparatodistribuiti alle famiglie calabresi in difficoltà, attraverso ile le associazioni di volontariato di Cosenza, Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio Calabria e Crotone.Un’importante occasione percon l’obiettivo concreto di associare alle mani generose di grandila possibilità di innescare un meccanismo di solidarietà. La, valore che noi chef di Euro-Toques abbiamo impresso nel Dna, è un principio assoluto. Per questo abbiamo voluto essere in prima fila a sostegno delle migliaia di famiglie calabresi in un momento di grave . Secondo una stima diè aumentato di oltre un milione il numero delle persone che non hanno di che sfamarsi, mentrehanno registrato un aumento del 40% delle richieste con picchi anche superiori in alcune zone del Paese.Il progetto si è allargato e si è tradotto anche in un’iniziativa editoriale. Un volume dal titolo “Alimentiamo la solidarietà” per sostenere il Banco Alimentare e che ha voluto raccontare gli chef calabresi, veri protagonisti dell’iniziativa La solidarietà è servita. In occasione del lockdown non si sono voltati dall’altra parte e hanno aperto le loro cucine. Un impegno sociale che ha messo in primo piano il loro cuore, ma anche l’attenzione allee l’impegno costante per contrastare lo. In questo senso la ristorazione rappresenta una sorgente di nuove opportunità. Aprendosi al mondo con un linguaggio universale, è un laboratorio di crescita comune e culturale.