Euro-Toques, una squadra in crescita. Guardiamo avanti con ottimismo

Una squadra che cresce, forte dei valori che la contraddistinguono

I valori di Euro-Toques, a tutela di una cucina di qualità e consapevole

iamo unadi oltre 300 professionisti. Un gruppo che cresce, come ha testimoniato la Guida Euro-Toques 2021 fresca di stampa. Unache riassume nelle sue pagine i valori della nostra: la ricerca della, la scelta quotidiana diutilizzare in cucina solodi eccellenza, la volontà di proporre una cucina che siaprima di tutto, del, della tradizione. Del resto, è bene ribadire il concetto che i socisono prima cuochi e poi, anche,. Una caratteristica che ci distingue. Un punto di forza anche in questo momento difficile.La situazione è grave e in continua evoluzione. Ildi Euro-Toques International si riunisce ogni primo lunedì del mese via web per analizzare una situazione sempre più complessa e stringere i ranghi. Proviamo sconforto e preoccupazione, certo, ma abbiamo anche voluto e vogliamo fermamente dare un messaggio positivo di speranza : andare avanti per immaginare e creare. Le singole delegazioni di Euro-Toques hanno voluto guardare oltre e hanno messo nero su bianco una petizione da inoltrare allaLa rinascita parte dalla selezione dei, dagli allevamenti rispettosi dell’e del benessere animale che è da sempre nostro scopo e valore. Noi cuochi diamo importanza alla qualità dei prodotti, alla loroe ai territori nei quali hanno origine. Difendiamo un modello di allevamento fatto di piccole realtà produttrici, con animali allevati all’aperto e nutriti di erba e fieno. Ci battiamo per selezionare con attenzione le razze, porre in risalto il lavoro dei nostri allevatori, promuovere ildei nostri artigiani, educare il consumatore a un’equilibrata eLe “” di Euro-Toques Italia all’estero per promuovere l’eccellenza della nostra cucina, pur tra mille difficoltà, non si sono interrotte del tutto. I risultati sono stati straordinari, ma dobbiamo impegnarci ancora per tenere alta l’attenzione sull’importanza della certificazione europea, promuovendo l’educazione gastronomica in particolare per i più piccoli. C’è molto da fare ma il percorso è tracciato. Con questa nuova edizione della Guida rafforziamo la nostra squadra, che cresce anno dopo anno, e cerchiamo di guardare al futuro con ottimismo.