Il cuoco Borghese indagato per fatture fase. Truffato da un parente commercialista?

Pubblicato il 08 dicembre 2020 | 15:59

Alessandro Borghese

o star-chefin un'inchiesta della Procura di Milano. Qustop è quanto riporta il Corriere della sera e poi è stato ripreso dall'Ansa. Al quotdiiano milanse il cuocho ha spiegato di esserne «completamente all'oscuro» e di «» che lavorava come suo commercialista. Borghese e la moglie avrebbero ricevuto un avviso di garanzia e la«cercando documenti che non avevamo», ma «, devo solo tirare dritto e pensare a difendere me, mia moglie e le mie figlie, dimostrando che con queste fatture farlocche non c'entro nulla», spiegahto il cuioco.Borghese si era accorto che dal suo conto «» e che il suo parente commercialista «si stava fregando i (suoi, ndr) soldi» ma aveva deciso di non denunciarlo perchè «stiamo parlando di una persona di famiglia, di un legame strettissimo»., lo chef e conduttore tv ha spiegato che «per me il discorso era chiuso, non gli ho più rivolto la parola» ma poi è arrivato l'avviso di garanzia definito «una tempesta sulla nostra vita familiare: Spero che le indagini puntino a capire se io ne sapessi qualcosa. Ma io».