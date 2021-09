I cuochi siciliani protagonisti a ExpoCook. Ripartenza? Dalle parole ai fatti

La Federazione Italiana Cuochi (Fic), con l’Unione Regionale Cuochi Siciliani (Urcs), è tra i protagonisti dell’edizione 2021 di ExpoCook, la fiera dedicata al settore della ristorazione e dell’agroalimentare giunta alla sua 5° edizione. L’evento, in scena dal 28 al 30 settembre al San Paolo Palace Hotel di Palermo con una edizione interamente online, ha un ricco calendario di cooking show, tavole rotonde e incontri di approfondimento sui temi della cucina, della pasticceria, dell’agroalimentare in genere e dell’hotellerie.

Expocook si tiene a Palermo dal 28 al 30 settembre

Gli chef protagonisti

Nutrita, dunque, come per le passate edizioni, la squadra di chef dell’Urcs con i loro cooking show. Martedì 28 settembre alle ore 11.30 è toccato a Fabio Armanno; poi alle ore 16.45 a Santo Petrocciani. Mercoledì 29 settembre, invece, alle ore 11.00 è stata la volta di Maurizio Valguarnera; mentre alle ore 12.00, Francesco Lelio; alle ore 15.00 Giuseppe Lapi; e alle ore 16.00 Nino Ferreri. Giovedì 30 settembre, infine, alle ore 10.30 il cooking show del Team Manager del Team Sicilia Urcs, Mario Puccio; alle ore 11.30 nuovamente Maurizio Valguarnera; alle ore 13.00 Ciccio Giuliano, responsabile Compartimento Giovani Urc. Prestigiosi interventi all’evento anche da parte del maestro Giuseppe Giuliano, responsabile nazionale del Dipartimento pasticceria Fic, e dello chef Gaetano Megna, special guest e coordinatore del Team Sicilia.

Dalla parole sulla ripartenza ai fatti

«Anche e, forse, soprattutto in questa edizione era importante essere presenti e intervenire con tutta la professionalità che i nostri dirigenti ed associati sanno esprimere - ha commentato il presidente dell’Unione Regionale Cuochi Siciliani, Giacomo Perna - Abbiamo parlato per mesi di ripartenza e dell’importanza di tornare a organizzare incontri ed eventi, oltre naturalmente al lavoro quotidiano nelle nostre cucine e nei nostri locali. Per questo abbiamo accolto con piacere l’invito di ExpoCook anche per il 2021, consentendo che una nostra nutrita squadra di Chef intervenisse alla manifestazione».

L’Urcs fa capo alla Fic nell’isola ed è sempre stata in prima linea anche durante i mesi di chiusura forzata, proponendo ai propri associati incontri formativi e corsi on line, webinar e riunioni organizzative via web, così come tutte le altre Unioni Regionali nel resto d’Italia. «Da tempo - ha sottolineato il responsabile eventi URCS, Seby Sorbello - siamo tornati pienamente operativi, dai ristoranti ai banchetti ai catering. Ora è tempo di intervenire anche agli eventi ed alle manifestazioni che ci attendono e che vedono la Federcuochi grande protagonista, sia in ambito regionale che nazionale ed internazionale. Auguro ai nostri dirigenti ed associati buon lavoro». All’interno della Fiera è stato allestito il desk dell’Unione Regionale Cuochi Siciliani come punto di riferimento per tutti coloro che intendono avvicinarsi al mondo Federcuochi e conoscerne meglio le attività, con la promozione della campagna tesseramento 2021.