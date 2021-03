Infarto in montagna al Tarvisio. Muore lo chef Ilija Pejic

Pubblicato il 29 marzo 2021 | 22:12

Tragedia sul monte Florianca a Tarvisio Udine). Ha perso la vita il noto chef Ilija Pejic, titolare del ristorante che portava il suo nome, al Golf Club sempre di Tarvisio. Aveva 61 anni e ha avuto un malore. Inutili i soccorsi. Era uscito con la moglie per fare un'escursione vicino alle piste del Monte Florianca, a quota 1500 metri, ma ha avuto un arresto cardiaco che gli è stato fatale. Sul posto il 118 e il Soccorso alpino. Sul posto anche l'elisoccorso regionale con l'equipe medica che, assieme ai sanitari dell'ambulanza ha provato inutilmente a rianimare il cuoco, un valligiano conosciuto da tutti, invano.



Ilija Pejic

Ilija Pejic, croato di nascita, era cresciuto a Kranjska Gora in Slovenia. Nel suo Paese aveva intrapreso fin da subito la strada della cucina, lavorando in strutture di livello. Iniziò a gestire il suo primo ristorante dal 1985 al 1990, anno in cui si trasferì in Italia.



Curioso e alla ricerca di esperienze e nuove tecniche

Curiosità, voglia di mettersi in gioco e ricerca della qualità l’hanno portato a girare poi il mondo, lavorando con grandi cuochi, raccogliendo un bagaglio formativo sufficiente per aprire, nel 2005, il proprio ristorante a Tarvisio (UD). Fin da subito innamorato di questa terra di confine, dove la parola d’ordine è “biodiversità”, Ilija, socio di Eurotoques Italia, amava lavorarne e trasformarne le materie prime in maniera attenta e innovativa, con uno spiccato talento per le portate di pesce di alta qualità.

La tecnica di base era moderna, l’esaltazione della materia prima è ben calibrata: «Di norma i miei piatti - diceva - non superano mai i 3 ingredienti, così da valorizzare il gusto di ciascuno di essi». Il locale, annesso al campo da golf, è incorniciato dalla foresta millenaria di Tarvisio; all’interno dominano eleganza e raffinatezza, con un legno a vista che dona calore e serenità.



Ventresca di tonno rosso all'olio, con salsa di datterini, il piatto di Ilija Pejic proposto nella Guida di Eurotoques Italia



Eurotoques piange uno dei soci più noti

Ilija Pejic era uno dei più noti associati di Eurotoques Italia e il presidente, Enrico Derflingher, ne ricorda la cordialità, la professionalità e, soprattutto, la sua capacità di essere interprete di quello spirito europeo e di condivisione di culture ed esperienze che da sempre anima questo gruppo di cuochi che dedito alla qualità delle materie prime. «Nel piangere uno dei nostri più valenti professionisti, a nome di tutti gli associati mi piace ricordarlo per come lui si raccontava – dice Derflingher – Ilija era un cuoco, ma anche un uomo di sport e come tale aveva sempre cercato di dare il meglio di sè in ogni disciplina che aveva praticato. Competizione, impegno, dedizione e curiosità erano ciò che trasferiva nelle cucine dei ristoranti ed è ciò che offriva anche ai suoi ospiti nel ristorante aperto presso il Golf Club di Tarvisio, nella splendida piana del Priesnig, in un contesto naturale di rara bellezza».



Le esperienze coi grandi spagnoli Dacosta, Roca e Roncero

Ricordiamo che il momento professionale forse determinante per Ilija è stato nei primi anni 2000: il contatto con la cucina spagnola e diversi stage presso Quique Dacosta, da Joan Roca e da Paco Roncero. Da quelle esperienze Ilija ha assimilato la cultura della ricerca e la pratica delle nuove tecniche in cucina; ricerca e tecnica che sono poi state perennemente nel mirino professionale di Ilija.