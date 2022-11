Istintiva, lunatica, appassionata: Isabella Manno si racconta

Isabella Manno è nata nelle Marche, in provincia di Ancona. Da piccola amava il cibo e un ricordo che porta sempre con sé sono i pranzi domenicali con i parenti preparati dal padre che adorava la cucina e la convivialità. La sua era una famiglia umile e lei si è data da fare molto per aiutare l’economia famigliare. Aveva iniziato la scuola alberghiera a Senigallia (An) ma ha dovuto interrompere, a malincuore, per motivi indipendenti dalla sua volontà. Poi nel 2004 ha incontrato l’amore della sua vita, il giovane cuoco Danilo Mercatili, ed è andata a lavorare con lui nel suo ristorante.

Dice che ama cucinare per amore del cibo e per far star bene le persone regalando loro emozioni attraverso il palato. Nel 2005 diventa mamma. Passano gli anni e la coppia si trasferisce in Trentino. Ad oggi sono otto anni che Isabella lavora accanto a Danilo Marcatili che è capo chef all’Hotel Sartori’s a Lavis, in provincia di Trento, otto anni di crescita professionale e culturale.

Isabella Manno

Isabella è cuoca responsabile dei primi e pasticcera. Un traguardo raggiunto con sacrifici, tanto studio e corsi di aggiornamento. Le piace confrontarsi con i colleghi, conoscere le loro storie e crescere nelle esperienze. Di se stessa dice di avere una vita semplice ma non senza ambizioni e aspettative. Gli obiettivi raggiunti e gli ostacoli superati e da superare non le mettono né ansia né timore. Sa bene che si possono oltrepassare con costanza, caparbietà e passione. Lo chef Massimiliano Mandozzi, molto amico di Danilo, l’ha voluta spesso in brigata con lui in eventi e occasioni da grandi numeri. La definisce una professionista che risolve le situazioni complicate lasciandosi guidare dall’istinto. Una collaboratrice preziosa.

Da bambina cosa sognavi di diventare?

Un medico

Il primo sapore che ti ricordi.

Il sapore della terra

Qual è il senso più importante?

Il gusto

Il piatto più difficile che tu abbia mai realizzato.

Cerco costantemente di stupirmi e di stupire

Come hai speso il primo stipendio?

L’ho dato alla mia famiglia per ringraziarli di tutto ciò che avevano fatto per me

Quali sono i tre piatti che nella vita non si può assolutamente fare a meno di provare?

La pasta alla carbonara, la pizza, l’amatriciana

Cosa non manca mai nel frigo di casa tua?

Il ciauscolo marchigiano

Qual è il tuo cibo consolatorio?

La cioccolata

Che rapporto hai con le tecnologie?

Ho un buon rapporto con la tecnologia, penso che nel nostro settore sia molto importante

All’Inferno ti obbligano a mangiare sempre un piatto: quale?

La carne alla brace

Chi inviteresti alla cena dei tuoi sogni?

Mio papà

Quale quadro o opera d’arte rappresenta meglio la tua cucina?

Per me la tela bianca è come se fosse un piatto dove puoi creare colori ed emozioni

Se la tua cucina fosse una canzone?

“Felicità” di Al Bano e Romina Power

Hotel Sartori’s - Ristorante Pizzeria La Piazzetta

via Nazionale 33 - 38015 Lavis (Tn)

Tel 0461 246563