L'Italia è la nostra ricchezza. Dopo il Covid ripartiamo da qui

Grazie alla crisi abbiamo ricoscoperto la grandezza e le potenzialità del nostro Paese

i ero ripromesso di non coinvolgere il19 con i suoi bollettini di guerra nei miei interventi, almeno per un certo periodo: abbiamo raggiunto tutti il “limite” diriguardo a questo virus e a ciò che ha portato nella nostra quotidianità. Troppe parole sono state spese, a volte inutili e senza senso, perlopiù da persone prive di titoli e qualifiche, che incautamente avevano anche sottovalutato la gravità di questaa livello mondiale.Giornali e televisioni, per giusta informazione, ci tengono continuamente prigionieri con le cronache di questo morbo, ma le tanteanche giustificate, e le troppe inutili accuse, che fanno “eco” ad ogni, hanno fatto sì che la nostra soglia di sopportazione sia stata da tempo oltrepassata Volevo invece soffermarmi sul “” (concedetemi questo improprio termine) del nostro Paese, messo in evidenza da questa epidemia. Senza togliere nulla agli altri settori produttivi, la nostra(comparto con un volume di affari che supera i 50 miliardi di euro e costituito da oltre 400mila imprese), con il relativocorrelato, è quello che porta maggiore ricchezza e valuta pregiata estera (cinese, russa, giapponese e stati emergenti) con un considerevole peso sulla bilancia economica del “”.Ognuno ha chiaramente l’interesse a fare vedere che “conta” più degli altri, ma il blocco totale del nostro indotto di riferimento ha dato maggiore indiscutibilità al potere economico e trainante del nostro particolare distretto lavorativo , che da solo in termini occupazionali conta (almeno prima dell’emergenza) 3,5 milioni di. Tutte persone che senza stipendio o economicamente limitate creano di riflesso ulteriori criticità ad altri dipendenti di altri settori produttivi: così prende vita un inopportunoche si conclude sempre con grandi perdite economiche e cali di mercato in ogni settore.Abbiamo ancora sotto gli occhi le immagini televisive dideserto, aeroporto nel quale ogni anno transitano 43,5 milioni di passeggeri, e così anche quello di, che usualmente ne movimenta oltre 28 milioni; o la città di, deserta, normalmente quella più visitata dai turisti stranieri , con oltre 27 milioni di notti trascorse nelle strutture ricettive.I nostri grandi eventi fieristici settoriali a caratura mondiale ed europea ( sospesi fino a data da destinarsi ), come ildi Verona oa Milano, Sigep e Beer&Food Attraction a Rimini. Tutti derivanti dalla grande mole di investimenti e ricchezza economica che movimentano.Più volte ho affermato che l’Italia potrebbe “campare” di solo, die dei loro indotti correlati, se ben supportati da politiche mirate e adeguate. Siamo “seduti” su una grandissima fonte di ricchezza, che si chiama "Italia", ma non ne abbiamo la consapevolezza. Questo mi è stato ribadito da un alto funzionario cinese al tempo dell’. Ripartiamo da questa cognizione: la Federazione italiana cuochi ne è cosciente e sempre più convinta, è pronta a “metterci del suo” in prima persona, in piena sintonia con istituzioni, imprese, finanziatori e operatori settoriali, appena passata questa pandemia; come già sta facendo, del resto.Ci vorrà più determinazione e concretezza per perseguire questo obbiettivo, ed anche più tempo, viste le attuali vicende ancora in atto; ma la macchina produttiva dell’economia italiana in passato ha sconfitto guerre eben più gravi, la speranza di tutti è che presto - come sarà, del resto - possa superare anche l’emergenza del Coronavirus.È il momento di rimanere uniti, di lasciare le sterili polemiche ed i litigi tra fazioni politiche contrapposte: sarà presto il momento, una volta superata la crisi, di rialzarci e far valere il nostro senso di resistenza alle vicende avverse della vita, che ci hanno accompagnato purtroppo in tanti momenti difficili della nostra storia.