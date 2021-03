Pasquale Laera, allievo di Cannavacciuolo: «Da lui ho imparato molto»

Pubblicato il 01 marzo 2021 | 09:31

I

Pasquale Laera

Risotto, chiocciole di Cherasco e lumachine di mare

Una cucina legata alla tradizione, ma con una voglia mai sazia di stupire

Si parte dalle eccellenze del territorio delle Langhe

Le materie prime sono quelle dei contadini, con cui continua un rapporto di collaborazione anche in questo periodo difficile

Ristorante Borgo Sant'Anna





l 2020 è stato l’anno della definitiva consacrazione del giovane chef, con i suoi capelli da poeta scapigliato e quegli occhi profondi come la passione che lo ha spinto a diventare uno deipiù promettenti del nostro Paese. Pasquale Laera è uno dei discepoli prediletti di, nei suoi gesti c’è tutta l’italianità di un pugliese di nascita, piemontese d'adozione. Nella suasi respira lae una voglia mai sazia di stupire. La sua Stella è figlia delle, un territorio difficile per uno chef, perché lì la competizione è serrata come in poche altre zone d’Italia.A novembre dello scorso anno lo chef, classe 1988 (giàal ristorantepresso il), si conferma uno dei cuochi più interessanti del panorama gastronomico italiano e lo fa cucendosi sul petto la stella Michelin grazie alla cucina che propone ala Monforte d'Alba (Cn).È stato un anno davvero emozionante, sono passato dall'euforia incontrollabile, dopo la notizia della stella Michelin, al rammarico di non poter lavorare. Non avere più la continuità mi è pesato davvero tanto. Ho capito che questomi manca quando non sono in cucina, nonostante io abbia potuto godermi la mia, avendo anche più tempo per me, cosa decisamente anomala per uno chef.Credo che abbia semplicemente capito a fondo il mio progetto. Nel ristorante ho scelto tutto, dall'alla, dai piatti, realizzati ad Asti da un artigiano che ha utilizzato la pietra di Langa, fino al, che viene fatto con le scarpe da tennis. Ho tolto l'inziale, cosa insolita per un ristorante in Guida. Ma la Rossa ha deciso comunque di premiarmi . Questo mi ha fatto capire che siamo sulla strada giusta.Al contrario, dico la verità! Non me l'aspettavo. L'anno non era propizio per via del, ma ero ottimista perché credevo moltissimo nella mia squadra.Mi è mancato non godermi la giornata, stare con i miei colleghi e salutare gente che non riesci mai ad incontrare. Non sono salito sul palco, è vero, ma avevo accanto tutta la mia, l'abbiamo vissuta insieme, ed è stato bellissimo.È stato uno dei primi a chiamarmi, non era finita ancora la presentazione della Guida. In lui ho trovato un maestro ma anche una persona che sento di avere al mio fianco. Ci sentiamo ogni due settimane per parlare di tutto. Non ci siamo mai mancati di rispetto. E da lui ho imparato a, gli devo molto. Mi ha insegnato a vedere oltre il piatto.Le sue "pacche" sono un marchio di fabbrica, danno serenità ai ragazzi. Se non te le dà, devi preoccuparti. Perché è il suo modo per dire che tiene a te.Per parlare devi essere consapevole di ciò che stai dicendo. Ad esempio, quando ho bisogno di chiarimenti sulla, mi confronto con un amico esperto di scienze politiche che mi racconta in pochi minuti come stanno le cose. Non mi affido alle chiacchiere da bar. Quando si ascolta unabisognerebbe andare a fondo, non farsi abbagliare da un titolo sensazionalista. E questo vale in qualunque settore, anche in cucina. Prima ancora dell'approfondimento però, quello che insegno ai miei ragazzi è avere la sensibilità di. C'è quello interessato a conoscere tutto del piatto, e c'è chi invece vuole solo godersi la serata. Non bisogna ostentare la propria conoscenza.Tutto quello che faccio in cucina è il risultato delle miepassate, delle mie origini e del luogo in cui mi trovo. Sono molto riconoscente alle, prendo più che posso da loro e provo a valorizzarle al meglio. Cerco anche di riscoprireandate perse,antiche riprese da vecchi libri grazie ai quali ho scoperto che già nel 1951 si parlava diin Piemonte, quando tutti identificavano la cucina piemontese esclusivamente con la carne. I gesti della mia cucina sono molto italiani. Ho avuto la fortuna di girare molto, ma il legame stretto con la padella, con il soffritto, con le nostreha sempre avuto la meglio. Nei miei piatti cerco sempre di rimanere fedele a me stesso e di essere consapevole di quello che ho cucinato.Questo bisognerebbe chiederlo a chi cerca quel riconoscimento da una vita e non è ancora riuscito a trovarlo. Le Langhe ti portano sicuramente a non sederti, proprio perché sei circondato dall'. Cerchi di dare sempre qualche novità. Laè internazionale, attenta ed esigente e viene qui per il, per la cucina e per il, quindi si aspettano molto. Penso che la sfida sia doppia.Anche in questo caso la posizione del ristorante rispetto al contesto è basilare. Noi ci troviamo in mezzo a paesini da mille abitanti, con la prima ondata abbiamo voluto mantenere vivi questi borghi, essere vicini ai nostri clienti e quindi ci abbiamo provato. Ma non eravamo strutturati per farlo, perciò abbiamo abbandonato. Il, per quanto mi riguarda, rimane qualcosa che non ti deve far sporcare i piatti a casa, che non ti deve costringere a cucinare. E sono convinto che chi investe in quella direzione e lo fa nel modo giusto, vince . Tanto che sto valutandoAcquisto molto della mia materia prima dai; e quei prodotti sono piantati e coltivati su richiesta, quindi abbandonarli ora significa in qualche modo tradirli. Perciò ho deciso di cambiare, produco verdure sott'olio che utilizzerò alla riapertura, ad esempio. Si è rafforzato sicuramente un senso die ditra tutti.È un piatto che adoro ma che non faccio mai a casa: il. Mia mamma li fa piccoli, sembrano delle ciliegie, è impossibile smettere di mangiarli. Mi ricorda casa, era un, una scusa per invitare amici, parenti e vicini.Per informazioni: www.borgosantanna.it