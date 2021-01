Mangia con Carlo Cracco: nuovi piatti sostenibili e di gusto

Pubblicato il 09 gennaio 2021 | 10:01

Un menu realizzato con 15 piatti per tutti i gusti.





Quando il cibo fa prevenzione

Sano sì, ma con gusto

angiare, fa bene. Parola diche, in collaborazione con, lancia nuovi. Si potrà scegliere tra profumati risotti al salto con cozze e zucchine o con ragù di verdure, fresche insalate con quinoa e amaranto, accompagnate da sgombro e ceci con un mix di verdure di stagione, ma anche torte salate, appetitosi involtini di riso e infine i dolci, come la caprese di mandorle, l'intramontabile sacher o l'elegantissima torta vegana al tè verde.Unrealizzato con 15 piatti per tutti i gusti, firmato EATwithCracco, dove le raffinate proposte dellasi arricchiscono di ingredienti e, attentamente selezionate e bilanciate daidel Progetto Eat Alimentazione Sostenibile promosso dalla Gruppo San Donato Foundation. Il servizio delivery Cracco da circa un anno confeziona e consegna ai milanesi un menu vario di piatti gustosi e originali, da oggi arricchito con le nuove ricette EATwithCracco.Coniugare il sapore, con lae ilnon solo è possibile, ma da oggi anche accessibile a tutti per una pausa pranzo in ufficio, oppure per una cena in famiglia. «Sono molto felice di aver collaborato con il team di professionisti Gsd per lo sviluppo di una nuova linea di ricette che rispettano la salute del nostro, un tema a cui sono molto legato. Non dobbiamo dimenticarci che mangiare bene fa bene», ha affermato lo chef stellato.Un riconoscimento importante per il progetto Eat Alimentazione Sostenibile, nato 10 anni fa inizialmente come programma di educazione alimentare per le. Il progetto Eat è diventato oggi un marchio riconosciuto, sinonimo di benessere eveicolati attraverso la cultura del cibo salutare in tutti gli ambienti di vita, dalla famiglia alla scuola, dall’ospedale ai luoghi di lavoro.«Chi sceglierà questi piatti sarà accompagnato alla scoperta dinuovi e salutari, ma con delicatezza e gradualità, introducendo ingredienti che possano da un lato stimolare la curiosità e dall’altro essere amici del benessere fisico e psicologico”, afferma, psichiatra e nutrizionista dell’Irccs Ospedale San Raffaele di Milano e membro del comitato scientifico di Eat Alimentazione Sostenibile - Sfatiamo una volta per tutte il mito chesia per forza priva di gusto. Non è affatto così, anzi può essere ricca di sapori e di una grande varietà di aromi e colori. Un alimento deve soprattutto soddisfare la multisensorialita, che ci condiziona nell’apprezzare e nello scegliere ciò che mangiamo. In questo modo coniughiamo il benessere fisico e mentale».Partner dell’iniziativa sono CraccoExpress, Gruppo San Donato e Goong Srl, società di scouting alimentare per la creazione e selezione di prodotti e linee di prodotti sostenibili e di qualità.Per informazioni: shop.carlocracco.it/pages/eat-with-cracco