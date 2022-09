Massimo Emiliozzi esploratore di cucina e una passione infinita per il tartufo

«La mia conoscenza del Tartufo è iniziata nelle varie esperienze che ho fatto in giro per i ristoranti con i maestri che ho avuto il piacere di conoscere nel tempo.



Poi quando mi sono trasferito nell'Urbinate, nel Montefeltro, che è una terra propensa al Tartufo, ho avuto modo di vedere più profondamente quali sono le caratteristiche e quali sono le stagionalità. Ho avuto modo di frequentare dei corsi, per poter apprendere e riconoscere meglio il prodotto e poterlo proporre nelle sue peculiarità migliori.



L' obiettivo è diffondere il fatto che il Tartufo si trova tutto l'anno nelle varie tipologie ed ogni tartufo ha le sue caratteristiche per essere abbinato ad altri prodotti, ed essere degustato in abbinamento alle varie tipologie dei vini».

Massimo Emiliozzi

, c’è sempre la sete di scoperta e la voglia di osare come ha fatto con il suoIl piatto che ci presenta in questa ricetta è un piatto straordinario,Il Tartufo abbinato ad un piatto conclusivo del pasto che è sicuramente il dolce risulta probabilmente una cosa un pochettino azzardata, più difficile e anche meno scontata, da poter trovare e penso per qualsiasi cuoco, anche da realizzare.cremoso al formaggio di fossa con tartufo bianco,

Cremoso al formaggio di fossa su coulì di topinambur pistilli di zafferano canditi e tartufo bianco del Montefeltro

300 g latte100 g di panna70g pecorino di fossa fresco20g di Grana Padano10g di miele20g di zucchero3 grammi di stabilizzante x gelatiFar bollire e ridurre di 1/3 il latte e la panna in casseruola di acciaio a fuoco lento con la metà dello zucchero, togliere dal fuoco ed incorporare gli altri ingredienti, mixare con un frullatore ad immersione ed abbattere a -18°.100 g Topinambur0,5 g di zafferano in pistilli16 g Tartufo bianco del Montefeltro5 g Sale grosso dolce30 g zucchero semolatoPulire e tagliare a dadini i topinambur, cuocere in un pentolino con poca acqua ed il sale, aggiungere 10g di zucchero e frullare fino ad ottenere una crema, e lasciare in caldo. Fare uno sciroppo con il restante zucchero e 40 g d’acqua aggiungere a caldo lo zafferano e lasciarlo in infusione.Pacossare il gelato al pacojet, fare delle quenelle e disporle a centro piatto, formare una striscia di crema calda di topinambur vicino al gelato, salsare con qualche goccia di sciroppo e zafferano e finire con il tartufo tagliato in sottili lamelle per mezzo dell’affetta tartufi e servire il dessert accompagnandolo con un calice di Verdicchio passito.

